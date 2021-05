Investigan el robo de $4 millones en el Ministerio de Desarrollo de Santa Cruz

Cuatro millones de pesos fueron sustraídos en la madrugada de anteayer del edificio del ministerio de Desarrollo Social, en un golpe que generó un fuerte misterio alrededor de las facilidades que encontraron los ladrones para desvalijar el lugar.

El robo ocurrió durante una ventana temporal en la que el edificio estuvo sin gente y sin vigilancia por efectuarse en ese momento tareas de sanitización para evitar la propagación del Covid-19.

El ingreso de, al menos, dos personas encapuchadas fue registrada por las cámaras de seguridad hasta que las imágenes se vieron interrumpidas por la pintura en aerosol que los ladrones arrojaron en los lentes. El movimiento de los delincuentes dejó expuesto que ese sistema de videovigilancia no es controlado en forma remota.

Poco fue lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Apenas se pudo conocer la hora en que ocurrió el robo y el recorrido de los ladrones, dado que a poco de entrar estos fueron detectando las ocho unidades de videovigilancia y les fueron arrojando aerosol para impedir ser identificados.

El desorden principal fue encontrado en la oficina de Tesorería del Ministerio de Desarrollo Social, donde violentaron una caja fuerte.

Se tomaron declaraciones testimoniales a diferentes testigos que trabajan en el lugar de los hechos, como así al encargado de la tesorería, informando este en declaración testimonial que se constató el faltante una suma que alcanza los $ 4.000.000.

“Por ahora se toman testimonios y la investigación esta en marcha”, dijeron fuentes policiales, pero no agregaron que no hay mayor información sobre el hecho. Incluso, no se sabe aún el motivo por el cual se guardaba esa cantidad de dinero en una caja fuerte.

Las autoridades del gobierno y los altos jefes policiales realizaron hoy reuniones en absoluto hermetismo a pedido de la gobernadora Alicia Kirchner.

Ese inusual robo se concretó pocas horas antes que la mandataria provincial tuviese una programada reunión con funcionarios nacionales del Ministerio de Seguridad.

En momentos en que todavía no había tomado estado público el suceso ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el ministro de Seguridad provincial, Lisandro de la Torre, se reunieron en Río Gallegos con el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba.

No trascendió si las autoridades locales solicitaron asistencia de las fuerzas federales en la investigación del robo en una de las principales dependencias públicas, pero, en cambio, se conoció en forma oficial que en ese encuentro “se profundizó sobre las acciones conjuntas de investigación criminal para trabajar contra los delitos complejos en la zona”.