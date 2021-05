Imputada por venta irregular de terrenos de Seros pide hacer una donación para no ir a juicio

El juez penal César Zaratiegui resolverá en el plazo de cinco días hábiles si hace lugar al pedido de una suspensión del juicio a prueba planteado por la defensa de una mujer imputada en el marco de la investigación por la presunta venta irregular de terrenos que eran propiedad del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).

El planteo fue efectuado por el abogado de Mónica Ester Weinberger, exsecretaria del Círculo Policial Mutual de Rawson, quien en su momento fue imputada un hecho de fraude a la Administración Pública y diez hechos de estafa simple, todo en el marco de la investigación a quienes integraban la conducción de esa entidad por la venta, presuntamente ilegal, de lotes, cuya propiedad era de un organismo provincial y no de esa organización civil.

El punto fue el único tratado en la audiencia realizada hoy en los tribunales de Trelew, a la espera que se fije una nueva fecha para el inicio del juicio oral y público en la causa donde también están imputados dos excomisarios y un escribano.

El defensor Humberto González solicitó ante el magistrado que se aplique al caso de Weinberger la figura de la probation, atendiendo a que la mujer no tiene sentencias previas y su participación en el hecho no habría tenido un rol primordial, ofreciendo a modo de reparación el pago de una suma de $ 20 mil destinados al Hospital “Santa Teresita” de Rawson, el cual se haría efectivo en cuatro cuotas iguales. También pidió el levantamiento de la inhibición de los bienes que pesa sobre la imputada.

La fiscal jefe, Silvia Pereira, detalló la imputación que pesa contra la mujer y dijo que no había oposición al pedido, ya que en la investigación del hecho se demostró que la misma tuvo una participación menor, en relación a los otros imputados. La Dra. Pereira solicitó que el plazo de la suspensión del juicio a prueba se extienda por dos años, tiempo durante el cual la mujer, además de cumplir con la promesa de pago de un monto reparatorio, deberá abstenerse de cometer nuevos delitos, dar aviso si se ausenta de la provincia, no consumir sustancias y presentarse a firmar en sede judicial.

El Dr. Gustavo Aguilera, representante del ISSyS como querellante en el caso, tampoco se opuso al pedido.