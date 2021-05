Importante concurrencia de mayores de 60 para vacunarse en Madryn

Este jueves se realizó la vacunación para mayores de 60 años que hasta el momento no se habían colocado la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la cual concurrió una gran cantidad de personas que, por diversos motivos, no habían sido inoculados. Natalia Bazán, jefa del Vacunatorio del hospital Andrés Ísola, contó al respecto: «Arrancamos tempranito, a las 8.30 ya había gente en la puerta y hasta las 11 de la mañana ya se vacunaron 330 personas, un número mayor al habitual».

Para esta ocasión se sumaron más mesas de registro y se acercaron vacunadores de otros centros de salud, por lo cual el flujo de gente fue constante pero dinámico.

Bazán se mostró con buenas expectativas para lo que viene, teniendo en cuenta los anuncios del Gobierno Nacional de la llegada de nuevas vacunas: «Comenzamos a vacunar a fines de diciembre y no se interrumpió en ningún momento. Empezamos con el personal de salud y luego, a partir de marzo, ya teníamos tres vacunas disponibles y ahora tenemos buen ritmo de vacunación. Quizás nuestro cuello de botella es la citación, por eso pedimos un poco de paciencia».