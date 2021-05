Hoy juega River ante “el Flu”

Este martes, tras la victoria conseguida la semana pasada, épica, con Enzo Pérez en el arco ante las bajas pro COVID-19, River Plate jugará por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil.

El partido, a jugarse desde las 19:15 contará con varios futbolistas recuperados del virus y a disposición del DT Marcelo Gallardo, para concretar la clasificación a la próxima instancia del certamen. Hoy, “El Millo” celebra su 120° aniversario de fundación.

Recupera soldados para buscar la clasificación

Esta tarde- noche, desde las 19:15 horas, River Plate recibirá en el Estadio Monumental al Fluminense de Brasil, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021.

Este encuentro, será clave para “Los Millonarios” para terminar de concretar su clasificación a la próxima instancia del certamen copero; teniendo esta vez, a disposición a algunos futbolistas recuperados del virus COVID-19.

Marcelo Gallardo recuperará 13 de los 15 futbolistas que dieron positivo de coronavirus el pasado viernes, además de contar con Javier Pinola, que recibió el alta de su fractura en el antebrazo derecho.

Perdió en las últimas horas a Fabrizio Angileri y José Paradela, que dieron positivo de COVID en los últimos días. Este lunes, previo a la preparación del encuentro, superaron los PCR realizados los jugadores Pérez, Pinol, Casco, Maidana, Martínez, Lecanda, Peña, Carrascal, Álvarez y Fontana.

Paulo Díaz debe continuar con estudios cardíacos complementarios, pero está en River Camp junto al resto de sus compañeros. Por su parte, Enrique Bologna padece un principio de neumonía y no asistió a Ezeiza; en tanto que Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo y Flabián Londoño Bedoya, aún no tienen el alta epidemiológica.

Por ello, teniendo en cuenta los regresos, el once inicial «millonario» a presentar esta tarde estaría conformado por Armani; Lecanda, Maidana, Martínez, Casco; Palavecino, Peña, De La Cruz; Álvarez, Borré, Suárez.

En tanto, hasta últimas horas de esta tarde, se esperaba la autorización de CONMEBOL para con los jugadores Petroli, Rollheiser, Castro y Zuculini, para poder ser tenidos en cuenta como integrantes del banco de suplentes.

En su 120° aniversario, partido y estreno de camiseta

El partido, válido por la sexta y última fecha del Grupo D, se jugará a partir de las 19.15 en el estadio «Monumental» de Núñez, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y televisado por la señal ESPN.

A la misma hora jugarán en la ciudad ecuatoriana de Ambato los otros dos integrantes de la zona, los colombianos Junior e Independiente Santa Fe.

River es el líder del Grupo D con 9 puntos, seguido por Fluminense con 8, Junior 6 y Santa Fe 2 y eliminado.

Si el equipo dirigido por Marcelo Gallardo gana o empata avanzará a octavos de final, pero si pierde su suerte dependerá el resultado de Junior, que si supera al Santa Fe lo dejará eliminado de la Libertadores.

En ese caso, River jugará la Copa Sudamericana, el segundo certamen en importancia del continente al que acceden los terceros de cada grupo para integrarse en octavos de final con los que ya venían jugando el torneo desde abril.

Vale destacar que en este nuevo aniversario de su fundación, el plantel riverplatense hará estreno de su nueva camiseta, la cual ya se puede adquirir en la página web de la marca ADIDAS a un costo de 8.999 pesos.