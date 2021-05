Faltan médicos en el interior provincial y profundiza la crisis sanitaria

Se profundiza la crisis sanitaria en Chubut, ya no solo por la pandemia, sino por la escasez de recurso humano cada vez más notoria. En el interior provincial hay localidades que tienen un solo médico para asistir a más de 2 mil habitantes, 7 días a la semana, tal el caso de Gobernador Costa y Alto Río Senguer, según fuentes del sector. La deuda salarial con el personal de Salud, disuade a los profesionales de quedarse en la provincia.

Renuncias y falta de recursos

En los últimos días se conoció la situación de Gobernador Costa, donde renunciaron dos de los tres médicos de la localidad. Por estas horas, la médica que aún asiste a los vecinos de esa comunidad también habría presentado la renuncia, quien entre otras cosas venía reclamando una ambulancia.

En este sentido se expresó la médica Jorgelina Aguirre, quien presta servicios en la ciudad de Trevelin, quien se refirió a la situación que atraviesan localidades más pequeñas que eventualmente deben ser asistidas por los profesionales de las comunidades más cercanas del Área Programática Esquel.

En diálogo con AzM Radio, Aguirre precisó que «en Gobernador Costa había 3 médicos, 2 renunciaron y ya se fueron; la tercera renunció y todavía se está tramitando la dimisión, pero la localidad a la larga quedará sin médicos», dijo y advirtió que «un poco hacia el sur, en Alto Río Senguer hay una sola médica para una población cercana a los 2.500 habitantes, es decir que es una solo profesional que está las 24 horas, los 7 días de la semana, sin nadie que la reemplace y disponible para internados, guardias de urgencia, consultorio y pandemia».

En este sentido la médica de Trevelin explicó que, cuando los médicos de esas localidades necesitan viajar a los centros urbanos, son reemplazados durante ese período por médicos del Área Programática, “incluso el director del Área o el director del Hospital Trevelin”, aseveró, al remarcar que si los médicos renuncian, no hay reemplazo.

Sin expectativas

Según reveló Aguirre, en las ciudades más pobladas también se observa el éxodo de profesionales, pero el impacto es menor, “en distintos puntos de la provincia donde uno mire, los profesionales se están yendo, la mayoría no son nativos de Chubut, sino que vienen de otras partes del país porque en otro momento hubo convocatorias del Ministerio de Salud, y de esa manera se logró tener un cupo de doctores que abastecía a gran parte de la provincia”.

“Hubo una fuga de profesionales, no hacia el exterior, sino que se volvieron a sus provincias, y aquí hablamos también de bioquímicos, psicólogos, odontólogos y demás”, indicó Jorgelina Aguirre al advertir que quizá la situación sería diferente, “sí se les paga lo que les deben”, reflexionó.

Desde el Ministerio de Salud no desconocen la situación, pero por el momento es poco lo que se puede hacer para revertirla.