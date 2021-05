Esquel: Sigue tomada la Municipalidad y advierten sobre el riesgo sanitario

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, confirmó este lunes, que realizó una presentación ante la Justicia para deslindar responsabilidades sobre la seguridad de las personas que mantienen tomado el edificio municipal.

«Nos cerraron la cocina», criticó una de las participantes de la toma, que ha afectado la labor del personal municipal, impidiendo la carga de Resoluciones y promulgaciones de ordenanzas en el Boletín Oficial, como así también en la atención al público de los esquelenses.

Garantizar la sanitización

En conferencia de prensa, Ongarato remarcó que «después de analizar la situación con respecto a la toma y ocupación que están haciendo estos vecinos, como máximo responsable de lo que pasa en los edificios municipales y de la seguridad personal, he decidido que por la situación propia no podemos garantizar los protocolos y se pueden producir situaciones de contagio, por lo que les pedí a los empleados municipales que no vayan a trabajar hasta que se desocupen los espacios y se proceda a la posterior desinfección, que demorará un día más».

Sin respiradores

«Lo mismo hemos hecho en Desarrollo Social, Hacienda y otros edificios municipales cada vez que consideramos que había riesgo de contagio de Covid», apuntó Ongarato, remarcando que «hasta el domingo a la noche, el Hospital (Zonal de Esquel) contaba con una sola disponible en sala en Sala General de Covid, ninguna disponible para quien requiriera de un respirador y una sola en el sector de ‘no Covid’, por lo que la situación sanitaria es extremadamente compleja y por ende, la responsabilidad que yo tengo que tener sobre la salud y seguridad de los empleados».

Trámites trabados

Por otra parte, el titular del Ejecutivo Municipal reconoció que, por efecto de la toma, «hay un montón de trámites que están parados, entre ellos la promulgación de ordenanzas y carga en el Boletín Oficial», por lo que «esperamos que se desocupe este edificio lo antes posible, y que podamos ponernos a trabajar todos conjuntamente en esto».

Ocupación y situación epidemiológica

Ongarato hizo una presentación judicial «deslindando responsabilidades de lo que pudiera pasar dentro de esta parte del edificio municipal, porque no lo podemos controlar», confirmó, sumando a ello que «tenemos la obligación de cerrarlo cuando termina el horario de atención al público para desinfectarlo e higienizarlo pero hoy no lo podemos hacer por esta ocupación; por eso no podemos responsabilizarnos de lo que pudiera pasar ahí, máxime teniendo en cuenta la situación del Covid».

Exposición ante la Justicia

Sobre la posibilidad de judicializar la situación, el Intendente reconoció que «lo hemos analizado con la Asesoría Legal y es lo que hemos presentado; fundamentalmente, como responsable máximo de lo que suceda en la Municipalidad, debo avisar que no puedo controlar lo que ocurre allí y, si hay alguna contravención o cuestión que tenga que ver con las leyes vigentes, por supuesto que actuarán quienes deban hacerlo; lo que sí tenemos hoy es una complicación o entorpecimiento para que la Municipalidad pueda funcionar».