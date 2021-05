En Trevelin ya demoraron a 60 personas por violar las restricciones

El jefe de la comisaría de Trevelin, comisario Cristian Salvo, destacó que, desde el comienzo de las restricciones nacionales por la pandemia, el 23 de mayo, «hemos notificado a 60 personas por no acatarlas».

El día sábado detuvieron a dos hombres en un aserradero que intentaban robar elementos «y fueron imputados por el delito de hurto en grado de tentativa y luego recuperaron su libertad, pero por estar alcoholizados quedaron demorados por infracción al código contravencional y por violar el artículo 205 del Código Penal».

Por otra parte, tal como había informado El Diario, en la madrugada del domingo se desactivó una fiesta clandestina en un container ubicado en el loteo Nueva Gales. «En este tipo de situaciones, los jóvenes demuestran desinterés y no le prestan atención a los decretos que van saliendo, se quedan con que estaban habilitadas las reuniones de hasta diez personas, no le dan importancia a lo que estamos viviendo día a día».