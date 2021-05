“El Kun” se despidió con goles y ante sus fanáticos

El delantero Sergio “Kun” Agüero cerró este domingo su capítulo en la Premier League para el Manchester City, en lo que fue la victoria ante el Everton, con doblete y festejo de campeonato.

El ex Independiente, culmina esta etapa en el club “ciudadano” siendo el futbolista más ganador de la historia de la institución, el más goleador y el extranjero que más marcó en la historia de la máxima divisional del futbol inglés. Se despidió ante unos 10mil hinchas que pudieron corear el nombre de su ídolo.

Agüero se va campeón y siendo ídolo

Pleno de homenajes, se cerró la etapa de Sergio “Kun” Agüero como futbolista del Manchester City en la Premier League, como ídolo, con goles y ante sus fanáticos coreando su nombre.

En la victoria del “Citizens” por 5 a 0 frente al Everton, Agüero culminó su participación en esta institución inglesa, en la que se desempeñó por diez años y con la que no renovará su contrato a fines de este mes de junio.

Con doblete culminó su performance en “los Citizens”, siendo el jugador que más títulos ganó en la historia del City, quien más goles hizo en la historia del club, siendo el jugador extranjero que más goles hizo en toda la Premier y quien más goles hizo en un mismo club en la máxima categoría del futbol inglés.

Cierre con goles y emociones

Sergio Agüero no continuará la próxima temporada en el Manchester City, pero su huella ya es imborrable y más aun con lo hecho este domingo, cuando en la última fecha del campeonato de Premier League, vencieron por 5-0 al Everton, con dos tantos suyos, rompiendo otro récord.

El entrenador Pep Guardiola lo envió a la cancha a los 71 minutos de juego y al argentino le sobró para escribir otra página dorada: marcó dos tantos y así superó a Wayne Rooney, con un total de 184 goles, como el futbolista que más veces marcó para un mismo equipo en la historia de la Premier League.

Sergio Agüero llegó al club inglés en 2011 con 23 años y terminó siendo nada más y nada menos que el máximo goleador de la historia de la institución (258 goles en 388 partidos). En ese lapso conquistó 15 títulos: cinco Premier League, una FA Cup, seis Copa de la Liga de Inglaterra y tres Community Shield (Supercopa Inglesa).

Agüero se despidió de Manchester City de Inglaterra con todos los honores y aseguró que “la verdad que es algo increíble. Terminar de esta manera no lo esperaba; estoy muy feliz porque no es fácil estar diez años en el fútbol inglés. Podría haber hecho un poco más, son cosas de la vida, pero terminar de esta manera es increíble”.