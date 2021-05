El filicida de Gregores tenía denuncias por violencia de género

Alexis Saiz mató a su propio hijo, mientras su ex pareja y madre del nene se encontraba de viaje. La jueza de la causa, Noelia Ursino, analiza que se trate de un femicidio vinculado, ya que se estudia la posibilidad de que el crimen se cometiera para castigar psicológicamente a la mujer. Fuentes de la Policía confirmaron que el acusado ya tenía dos medidas cautelares en su contra por hechos de violencia de género.

La noticia del hombre que mató a su propio hijo y luego se suicidó mantiene conmocionada a la localidad de Gobernador Gregores.

Alexis Saiz era de Trelew, pero vivía en esa ciudad del centro de Santa Cruz. Ahí trabajaba como minero y como capataz en la estancia María Rosa. El fin de semana se había quedado al cuidado de su hijo de 13 años, mientras su ex pareja y madre del chico había viajado a Piedra Buena para asistir a un familiar enfermo.

Desde esa localidad, la mujer trató de comunicarse con su hijo y no recibió respuestas. Por eso llamó a una amiga para que fuera a chequear qué estaba pasando y fue cuando encontró la escena del crimen. Más tarde, la policía halló el cuerpo sin vida de Saiz dentro de un auto en la estancia donde trabajaba.

En ese contexto, la jueza de instrucción a cargo de la causa, Noelia Ursino, no descarta que se trate de un femicidio vinculado. Un término que se aplica al varón que intenta, a través de -como en este caso- el asesinato de un familiar, «matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación». (Fuente: LOA)