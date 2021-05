El City y “les blues” se disputan “la orejona”

Este sábado, se disputará la Final de la UEFA Champions League Masculina, que, en el Estadio del FC Porto de Portugal, jugarán los protagonistas de la Premier League, Manchester City y Chelsea.

Después de lagunas temporadas, nuevamente la definicion por “la orejona” será entre clubes ingleses, que se medirán desde las 16 horas en Argentina con televisación de ESPN y Fox Sports.

La Champions definirá campeón en una atractiva final

El Manchester City y el Chelsea, protagonistas de la Premier League, disputarán este sábado, la 66ª final de la UEFA Champions League en el Estádio do Dragão, casa del FC Porto.

Luego de algunos años, volverá a disputarse el título de “la orejona” entre los clubes ingleses, siendo para el City su primera final, mientras que el Chelsea está en su tercera final tras levantar el título sólo una vez, en 2012.

Vale destacar que la final se iba a disputar inicialmente en el Atatürk Olympic Stadium de Turquía, pero ante las restricciones relacionadas con la COVID-19 hicieron que el 13 de mayo de 2021, la UEFA decidiera cambiar la sede.

La Final, contará con presencia de fanáticos de uno y otro club, obviamente con capacidad reducida en el Estadio: las autoridades portuguesas han confirmado una capacidad del 33%, es decir, hasta 16.500 espectadores.

Cada uno de los clubes finalistas tenía una asignación de 6.000 entradas reservadas para sus seguidores y la venta de las mismas fue realizada por los clubes directamente. Otras 1.700 entradas fueron puestas a disposición del público en general y se agotaron el martes 25 de mayo de 2021.

El campeón, ganará la copa de la UEFA Champions League, trofeo que mide 73,5cm y pesa 7,5kg. «Puede que no sea una obra maestra, pero todo el mundo del fútbol quiere ponerle las manos encima», afirmó su creador Jürg Stadelmann. Asimismo, quien se quede con “la orejona”, también se asegura un puesto en la fase de grupos de la edición 2021/22 si no ha logrado la clasificación a través de su liga nacional.

El árbitro de esta Final será el español Mateu Lahoz. De 44 años, Lahoz está entre los elegidos para arbitrar además en la UEFA EURO 2020 este verano.

Además, desde la organización se informa que hay ceremonia de apertura, la cual será protagonizada por Marshmello quien realizará una actuación única, bajo la presentación de Pepsi®. Conocido por sus éxitos Happier, Silence y Friends, el artista y productor con certificado platino ofrecerá una actuación virtual épica.

El City fue designado equipo local como resultado de un sorteo realizado en marzo por motivos administrativos.

Los once iniciales del equipo de “Pep” Guardiola, que buscará nuevamente alzar “la orejona”, estaría conformado por Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden. Por su parte, el conjunto “blue” comandado por Tuchel, estaría integrado por Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.

En la Argentina, el partido podrá seguirse desde las 16 horas, con trasmisión de ESPN y Fox Sports.