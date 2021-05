El cáncer nos persigue desde la Edad Media

Un estudio de la Universidad de Cambridge descubrió que no sólo la peste fue la guadaña de la humanidad en la Edad Media, sino que el cáncer era 10 veces superior a lo estimado hasta ahora, confirmando que ha estado ligado a la evolución del ser humano desde hace millones de años.

Entre un 9% y un 14% de los británicos de dicha época padecieron la enfermedad. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge. Esto es una tasa 10 veces superior a la estimada en un principio, según el estudio publicado en la American Cancer Society.

Los científicos analizaron un total de 143 esqueletos de seis cementerios medievales de la ciudad de Cambridge, que datan del siglo VI al XVI. Para las pruebas se emplearon imágenes radiológicas.

“Con las tomografías computarizadas pudimos ver las lesiones cancerosas ocultas dentro de un hueso que parecía completamente normal en el exterior”, ha explicado la doctora Jenna Dittmar, coautora del estudio.

La investigación se centró en vértebras, fémures y pelvis, ya que son las zonas con más probabilidades de desarrollar cáncer óseo, según los autores. Hallaron evidencia de enfermedad en cinco personas y otra presentaba signos de linfoma.

Dichas cifras dan una prevalencia mínima del 3,5%. No obstante, los científicos añaden al cálculo: que las tomografías detectan un 75% de metástasis óseas y entre un tercio y mitad de las muertes por cáncer tienen diseminación al hueso. De acuerdo a sus cálculos, la prevalencia se elevó entre el 9% y el 14%. Sin embargo, remarcan que el tamaño de la muestra es limitado, por lo que el dato podría variar.

“Hasta ahora se pensaba que las causas más importantes de mala salud en los pueblos medievales eran las enfermedades infecciosas como la disentería y la peste bubónica, junto con la desnutrición y las lesiones por accidentes o guerras”, ha añadido Dittmar.

Lo que no han conseguido, al menos por el momento, es indicar hasta qué punto ha afectado el tabaquismo y los contaminantes de la industrialización al humano. En la Gran Bretaña moderna, afirman, entre el 40% y 50% de los habitantes tienen algún tipo de cáncer en el momento de su muerte. Esto hace que la dolencia sea entre tres y cuatro veces más común en la actualidad que en la Edad Media.