Descubrieron un nuevo pulpo

Grimpoteuthis es un género de moluscos cefalópodos del orden de los octópodos que destaca por las extrañas aletas en forma de orejas que irradian de su cabeza, y que le han valido el merecido sobrenombre de “pulpos dumbo”. Aunque se consideran organismos extraños, forman una parte importante de la megafauna en hábitats de aguas profundas, en las que habitan en torno a los 7.000 metros de profundidad.

Hasta el momento, los métodos actuales empleados para describir estas nuevos cefalópodos, así como otras especies de las profundidades del océano, a menudo han requerido de técnicas invasivas como la disección que permitieran examinar sus órganos internos u otras particularidades de su morfología, lo que por lo general implica el daño, e incluso en reiteradas ocasiones la muerte de los especímenes estudiados; un gran inconveniente cuando se trata de estudiar organismos de especial singularidad, valiosos o en peligro de extinción.

Sin embargo, ahora un equipo de científicos de la Universidad de Bonn acaba de abrir una nueva puerta en lo que a la clasificación de especies abisales se refiere. Usando una combinación de técnicas mínimamente invasivas como la resonancia magnética, el análisis genético y la microtomografía computerizada -micro TC- acaban de dar a conocer una nueva especie de pulpo dumbo de aguas profundas.

Nueva especie

Bautizada con el nombre científico de Grimpoteuthis imperator sp. la descripción de la especie y la metodología empleada se detallan en un artículo titulado Holistic description of new deep sea megafauna (Cephalopoda: Cirrata) using a minimally invasive approachpublicado esta semana la revista de acceso abierto BMC Biology.

En el mismo se describe el único espécimen identificado hasta el momento, un macho maduro al que los científicos denominaron Grimpoteuthis imperator en honor a los montes submarinos Emperador, la cadena montañosa submarina situada al noroeste del océano Pacífico donde fue descubierto. Como curiosidad, además del nombre científico en latín, los autores del estudio también han sugerido algunos posibles nombres comunes para la especie, como Emperador Dumbo, Dumbo Imperial o Kaiser Dumbo.

Para llegar a la conclusión de que se trataba de una especie inédita, los investigadores de la Universidad de Bonn y autores principales del estudio, Alexander Ziegler y Christina Sagornycombinaron una amplia gama de métodos no invasivos que incluyeron la fotografía digital, mediciones estandarizadas, imágenes de resonancia magnética (MRI) de campo alto y microtomografía computerizada -micro TC-. También el análisis de una mínima muestra de tejido obtenida durante el crucero científico SO-249 a bordo del buque de investigación alemán RV Sonne, sirvió a los investigadores para analizar el ADN de la especie, así como para recopilar información morfológica y molecular del ejemplar.

Como resultado, el uso de esta novedosa combinación de técnicas no invasivas y mínimamente invasivas permitió a los autores describir por primera vez un gran espécimen zoológico de las profundidades abisales sin dañarlo.

De este modo los autores pudieron identificar detalles que incluyeron las formas de su concha y branquias, la morfología del tracto digestivo, así como estructuras más diminutas como el sistema nervioso y los órganos sensoriales. Pero también caracteres morfológicos que hasta ahora no se han utilizado en la descripción de especies de pulpo como la forma del corazón sistémico.

Otro hito del presente trabajo es que mediante el uso de micro-CT, que es más adecuado que la resonancia magnética para la visualización de tejidos quitinosos, los autores también pudieron construir el primer modelo 3D interactivo de un pico de cefalópodo. Todas estas características, incluidas la forma del caparazón, la posición de la aleta o la longitud del brazo, identificaron al espécimen como perteneciente al género Grimpoteuthis. Sin embargo, el número de ventosas, las branquias en forma de media naranja y los detalles del caparazón lo diferencian de todas las especies de Grimpoteuthis descritas anteriormente.

Alexander Ziegler declara que: “los conjuntos de datos de MRI y micro-CT que hemos obtenido están disponibles públicamente del repositorio MorphoBankcon el fin de que puedan emplearse para análisis adicionales”. “Esto puede permitir a otros investigadores sacar conclusiones sobre el estilo de vida y el comportamiento de organismos de aguas profundas difíciles de observar”, añade el investigador sobre un trabajo que,junto a otras técnica pioneras o recientemente perfeccionadas, parecen apuntar una nueva manera de comprender la naturaleza; una que no implique la adopción de unos métodos, aunque hasta ahora necesarios en muchos casos, se han traducido en forma de colaterales negativos para las especies estudiadas o para sus hábitats.