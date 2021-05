Declararon desierto el concurso para un cargo de juez laboral de Comodoro

Durante dos días sesionó el Consejo de la Magistratura en Comodoro Rivadavia, y avanzó en una serie de puntos, como la designación de un nuevo juez de refuerzo universal para Rawson, la realización de concursos para jueces laborales de refuerzo que quedaron desiertos, y el sorteo de comisiones que tendrán la tarea de evaluar la aceptación de dos denuncias contra fiscales.

En el encuentro, desarrollado en el Hotel Lucania, se recibió en la jornada del martes la visita del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, a quien el presidente del cuerpo, Enrique Maglione, agradeció la presencia y la recepción que siempre brinda el municipio. Por su parte, el intendente Luque dio la bienvenida a los miembros del Consejo, y les agradeció que recorran toda la provincia con sus deliberaciones.

Respecto a los puntos centrales de la sesión, el más destacado consistió en la decisión por unanimidad de los consejeros, para designar al abogado Mauricio Raúl Humphreys, como Juez de Refuerzo Universal, con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la ciudad de Rawson.

Luego se hicieron dos sorteos de la Comisiones de Admisibilidad, uno por de la denuncia N° 6/21, presentada por Emma Álvarez y Alejandra Guerra, de la Comisión contra la Impunidad y la Justicia, contra la Fiscal General de Rawson, María Florencia Gómez. La comisión quedó conformada por los consejeros: Defelice, Jacobsen, Lewis y Malerba.

El otro sorteo de la Comisión de Admisibilidad se debió a la denuncia N° 07/21, presentada por Hebe Mariel Araneda contra los Fiscales Generales de Comodoro Rivadavia, María Laura Blanco y Verona Dagotto. La integración quedó conformada por los consejeros: Defelice, Maglione, Lezcano y Donati.

Reprobados

Uno de los temas centrales de la convocatoria fue la realización de concursos, y el jurista invitado fue Juan Martin Morando. Luego de los trabajos prácticos para el concurso de Juez Laboral de Comodoro Rivadavia, rindieron ante la mesa examinadora, en primer lugar, Evangelina Soledad Ivanoff; luego los postulantes Roberto Popich, Rubén Darío Oyarzun Reinoso y Ada Dalila Hernández.

El Presidente de la mesa evaluadora informó al pleno que, al no superar la instancia técnica ninguno de los aspirantes, no correspondía realizar las entrevistas personales, y se aprobó por unanimidad que se declaren desiertos los cargos de Juez Laboral de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El presidente del cuerpo, Enrique Maglione, sostuvo que “estos lugares volvieron a quedar vacantes porque no se alcanzó el nivel, y volvió a ocurrir con los juzgados laborales de Comodoro Rivadavia, algo que ya había pasado en septiembre, por lo que hay una gran preocupación del Poder Judicial, porque no se pueden cubrir”

Por ello, luego el Pleno del Consejo de la Magistratura, decidió por unanimidad convocar nuevamente a concurso para los cargos desiertos de Juez Laboral titular (dos cargos) y Juez laboral de Refuerzo (dos cargos) para la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Archivaron denuncia contra Heiber

En otro de los puntos, el consejero Esteban Defelice, leyó el informe de evaluación de la Dra. Andrea Rubio, Fiscal General de la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego de lo cual, el dictamen fue sometido a consideración del Pleno, y por unanimidad se declaró “satisfactorio” el desempeño en los tres primeros años de función de la fiscal Rubio.

Por otro lado, se analizó la impugnación presentada contra la postulante Mónica Sayago, con la presencia virtual de los impugnantes, Abogados Kent y Gatica, y por unanimidad el Consejo de la Magistratura desestimó la presentación. Además, si bien se habían llegado a las conclusiones en el Sumario N° 140/20, por una denuncia presentada contra el ex Fiscal Osvaldo Heiber, se resolvió que, debido a que el funcionario presentó la renuncia, la investigación devino caduca y por unanimidad la causa fue archivada.

En otro orden, el pleno del Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad, designar a los tres Defensores Públicos que obtuvieron Acuerdo Legislativo. En ese sentido, fue designado el Dr. Bernardo Corneo, para el cargo de Defensor Público Civil; mientras que para la ciudad de Rawson, la Dra. Carla Vanesa Vera, fue designada como Defensora Pública Penal; en tanto que la Dra. Natalia Andrea Murillo, fue designada como Defensora Pública Penal para la ciudad de Puerto Madryn.

Capacitación

Por último, es importante destacar que, en la sesión desarrollada en Comodoro Rivadavia, se informó a los consejeros sobre las gestiones realizadas para mantener una charla de capacitación con los Licenciados en Recursos Humanos, Sandra Nogueira de la Defensa Pública y Fabián Nesprias, del Ministerio Público Fiscal, con el fin de asesorar al pleno en las entrevistas personales, y cómo utilizar las técnicas más modernas.

También se anunció que, con la organización del FOFECMA y AMJA, se realizará un curso de capacitación los días 17 y 24 de junio, en el horario de 17 a 19 horas, que estará centrado sobre la temática de perspectiva de género.