Corrupción: denunciarán por falso testimonio a testigos de imputados

Los acusados por corrupción en obras en escuelas no querían que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams los investiguen, pero desestimaron la recusación y los confirmaron en la causa, el expediente se acerca al juicio oral por direccionamiento de los concursos de precios de 24 obras de refacción en escuelas de Rawson y Playa Unión.

Días pasados, en una audiencia, los abogados defensores Miguel Moyano, Andrés Meiszner y Gladys Olavarría, plantearon una recusación. Lo hicieron en la audiencia previa al juicio.

Esta semana se conoció que finalmente se confirmó a los dos fiscales y ahora se deberá realizar una nueva audiencia. “Entendemos que son planteos dilatorios que hizo la defensa”, indicó el fiscal Rodríguez, quien lleva adelante el caso junto a Alex Williams. Y adelantó que denunciará por falso testimonio a los testigos utilizados para plantear su recusación.

Los acusados son la actual Diputada Provincial y ex Ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del Ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Los fiscales Rodríguez y Williams los acusan de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.