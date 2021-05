Confirmado el pase de Luca Vildoza a los NY Knicks

Este miércoles, con un comunicado de despedida de su ahora ex Club, Baskonia, y posteriormente con sus expresiones en Twitter, se confirmó la salida del base marplatense Luca Vildoza, a la NBA.

El joven de 25 años, dejará la ACB para jugar en la máxima liga del básquetbol mundial vistiendo los colores de los New York Knicks, franquicia que lo sigue desde hace tiempos y que acordó su contratación por 4 años y 13,6 millones de dólares.

Vildoza, nuevo argentino en la NBA

Lo que viene siendo rumor desde hace algunas semanas, se confirmó este miércoles luego de que el Club Baskonia de España anunciara la salida del jugador argentino Luca Vildoza del equipo, para sellar su traspaso a la NBA.

De esta forma, el tercer base de la Selección Argentina Subcampeona Mundial en China 2019, llegará a la máxima liga del básquetbol, sumándose a sus compatriotas y seleccionados como ser Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

Luca, fichará para los New York Knicks, franquicia que viene siguiéndolo desde hace algún tiempo y que también cuenta con otro argentino entre los suyos, ya que Pablo Prigioni forma parte del cuerpo técnico de entrenadores.

Según indica uno de los periodistas más informados del mundo NBA, Woj, los Knicks se aseguraron al ex Quilmes con un contrato por 4 años y 13,6 millones de dólares, siendo tres de ellos (los siguientes) no garantizados (es decir que la franquicia lo puede cortar sin pagarle la totalidad antes de determinadas fechas).

Anoche, al cierre de esta edición, los NY eran los rivales de los Denver Nuggets de Facundo Campazzo, jugando un cotejo importante para los neoyorquinos para ir en búsqueda de la clasificación a Playoffs.

De hecho, al día de hoy los Knicks están en zona de Playoffs, en el cuarto lugar de una Conferencia, instancia disputada con Brooklyn, Philadelphia y Milwaukee, los tres de más arriba. Salvo algo muy raro, los Knicks jugarán la postemporada (como mínimo el Play-in) y Luca sería parte del plantel, ya que todo jugador que firma hasta el día final de la Fase Regular está habilitado para disputar los Playoffs.

De esta forma, Vildoza se transforma en el 14° jugador argentino que llega a la NBA, siendo en la presente Temporada 2020/2021, el tercero; ya que desde hace algunos meses está Campazzo y hace apenas semanas se sumó “Tortu” Deck.

Gran carrera en Baskonia

La historia de Vildoza está ligada a su fortalece y capacidad de resiliencia, tras recuperarse de serias lesiones y todas las oportunidades en las que la dolencias físicas impidieron su normal desarrollo en el básquet.

Sin embargo, el joven marplatense de 25 años siempre se recuperó, y tras una serie operación en 2020 jugando para Baskonia, cuando el hombro derecho ya no le dio más, se recuperó con todo y pudo terminar de concretar un nuevo título. Fue recordado con declaraciones al decir “la vida es buena”.

De hecho, Luca se despide de la ACB con campeonato en 2020 donde también fue MVP además de dos subcampeonatos como ser la Liga ACB 2017-2018 y SuperCopa 2018-2019. Mientras que en la actual temporada, promedió 10,3 puntos y 3,5 asistencias por partido en la Euroliga, mientras que en la Liga española registró 10,9 puntos y 3,7 asistencias.

Llegó en el año 2017 al club español tras dejar su Quilmes de Mar del Plata.

Palabra de los “dorados”

Los integrantes de la denominada “Generación Dorada” como ser Emanuel Ginóbili y Andrés Nocioni, vienen expresándose con muchas emociones y alegrías acerca de sus compatriotas que van llegando a la NBA.

Así lo explicó “Chapu”, al decir que con respecto a Vildoza que “tiene potencial y un rango de crecimiento muy importante, siempre que pueda mantenerse alejado de las lesiones que le han impedido llegar antes a la NBA”.

Agregó a la vez que “es un jugador técnicamente exquisito, con mucha elegancia y con mucha lectura de juego. Tiene un temible y respetable tiro exterior, lo que le abre las puertas de la NBA. Su tiro es natural y es muy bueno sobre todo después del pique. Puede ser un base interesante para New York y también puede jugar de escolta”.

El equipo

En cuanto a su ahora nuevo equipo, los New York Knicks son dirigidos por Tom Thibodeau, plantilla que ya cuenta con cuatro bases en su plantel: Elfrid Payton, Derrick Rose, Immanuel Quickley y Frank Ntilikina.

Payton y Rose son los que más juegan, aunque no está asegurada la continuidad de ninguno de los dos para la próxima campaña. En el caso de Payton, por su nivel, mientras que Rose, un jugador de absoluta confianza del entrenador, es un veterano con muchas lesiones en su currículum y su futuro deportivo es más que incierto.

Tanto Quickley como Ntilikina son jugadores con los que Biliosa puede disputarse un lugar en condiciones de mayor paridad.

En cuanto a su condición contractual, se destaca que teniendo en cuenta que Luca firma contrato por 4 años y 13,6 millones de dólares, son tres de ellos (los siguientes) no garantizados (es decir que la franquicia lo puede cortar sin pagarle la totalidad antes de determinadas fechas).