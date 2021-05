Comodoro: condenaron al femicida de Daniela Fernández Quelca

El tribunal penal de Comodoro Rivadavia integrado por los jueces Mónica García, Raquel Tassello y Jorge Odorisio dio a conocer su veredicto de responsabilidad penal por el femicidio de Daniela Fernández Quelca acontecido el pasado 19 de junio de 2019. Así los jueces por unanimidad declararon a Eduardo Atanacio Pardo “autor” penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género (femicidio)”. El próximo 19 de mayo, a las 12.00 hs. se realizará la audiencia de cesura de pena.

Los jueces dieron por acreditada la materialidad del hecho, el fallecimiento de Daniela Fernández Quelca el 19 de junio de 2019 en el lugar donde se encontró el cuerpo. La causa de su deceso fue el ejercicio de actos violentos en contra de su cuerpo, la violencia desplegada fue importante. Descartando que se haya caído. La causa de muerte fue por traumatismo encéfalo-craneano y el lugar donde fue encontrado el cuerpo fue la escena primaria del hecho. La víctima pasó por la feria Thiago, en ese horario que quedó registrada en el video, con otra persona masculina delante de ella. Ese masculino era Eduardo Atanasio Pardo ya que a pesar de la separación de ambos, continuaban en contacto, argumentaron los jueces. Era una persona de su confianza ya que caminaba detrás, como siendo guiada por ésta. De la pericia escopométrica se desprende que las medidas son coincidentes con las del imputado. No surge ninguna circunstancia en el juicio que Daniela tuviera problemas con otra persona, sólo con Atanacio Pardo. Éste se deshizo de su campera antes de llegar a la casa de sus compañeros de trabajo, mintiendo que su pareja lo había echado, cuando alquilaba una habitación en la misma pensión. Concluyendo que Daniela fue objeto de violencia de género por parte de Atanacio y no se encontraron causales de justificación.

El pasado viernes en los alegatos finales la fiscal solicitó al tribunal declare al imputado Eduardo Atanacio Pardo penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor”. En contraposición el defensor solicitó la absolución de su pupilo y subsidiariamente su absolución por el beneficio de la duda.

El ilícito contra la vida ventilado en el debate, da inicio en momentos en que la víctima Daniela Fernández Quelca mantuvo una relación de pareja con el imputado Eduardo Atanacio Pardo desde principios de 2016, cuando ambos vinieron desde Bolivia a Comodoro. Esta relación fue signada por agresiones físicas y psicológicas de Atanacio Pardo hacia Fernández Quelca, las que se tornaban cada vez más graves hasta que Fernández Quelca le pide que se retire del domicilio. Esta decisión no fue aceptada por Atanacio Pardo quién continuó hostigando a Fernández Quelca con intenciones de impedir que rehaga su vida.

Así en horas de la noche del 19 de junio de 2019, encontrándose ambos en el inquilinato de la calle Código 765, al 1700 del barrio Moure, donde residían en departamentos separados, Fernández Quelca y Atanacio Pardo comenzaron una nueva discusión. Ambos se retiran del lugar dejando a las hijas en el departamento de Fernández Quelca y en el transcurso de las 23.00 hs. de ese día y las 8.00 hs. del 20 de junio se dirigieron hacia la calle Ricardo Torá a la altura catastral del 2000, donde Atanacio Pardo tomó un bloque, y con claras intenciones de darle muerte, le asestó un golpe en la cabeza, causando la muerte de Fernández Quelca por traumatismo encéfalo craneano.

Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor” para Atanacio Pardo. Fuente: MPF