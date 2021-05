Comodoro: Apoyo municipal a pyme que desarrolló innovador calentador eléctrico

La empresa Tecnotrol, firma comodorense con casi 30 años de trayectoria fabricó el dispositivo denominado “COVUN”, producto único en el país que será lanzado además al mercado internacional. Este proyecto fue reconocido a nivel nacional por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por sus ventajas competitivas.

En el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento de emprendedores y pymes locales que se promueve desde la Municipalidad, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, Tecnotrol desarrolló un calentador eléctrico para pozos productores de petróleo, que recientemente fue puesto en valor por el INTI.

Al respecto, el titular de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, se mostró “profundamente orgulloso de este producto local que fue reconocido a nivel nacional por el INTI por sus ventajas competitivas en el mercado”, a la vez que agradeció “al Programa Pymes de Pan American Energy, por ayudar a la firma a desarrollar el equipo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, seguridad y operación exigidos para la operación en sus áreas petroleras”.

Del mismo modo, el funcionario reanudó el compromiso del Municipio y del intendente Juan Pablo Luque de apoyar como lo viene haciendo a los emprendedores y pymes locales para que continúen creciendo. En ese marco, remarcó que “tener en la ciudad una pyme que es la única fabricante del país de este tipo de producto, que está listo para competir en el mercado internacional, es un verdadero orgullo para todo Comodoro”.

Producto único en el país

Por su parte, el socio fundador de Tecnotrol, Enrique Casares, explicó que “en el sector petrolero los sistemas de calentamiento son artefactos indispensables en la Cuenca del Golfo San Jorge, ya que uno de los problemas habituales es la producción de petróleo de alta viscosidad o alto contenido de parafinas, lo que ocasiona grandes inconvenientes en el transporte de los mismos, por lo cual estos dispositivos sirven para calentar el hidrocarburo en invierno para que éste pueda fluir más fácilmente por los caños por los que debe circular”.

En tal sentido, agregó que “usualmente, estos calentadores son a gas, generando un mayor costo económico, mantenimiento y posibles accidentes. En cambio, este calentador tiene la ventaja competitiva de ser eléctrico y es un producto diferencial en el mercado por su construcción más económica, al mismo tiempo que mejora su eficiencia y no tiene necesidad de mantenimiento a diferencia de los de gas porque no tiene ninguna parte móvil. Prevemos una vida útil de más de 25 años”.

“Además, el calentador ‘COVUN’ tiene un bajo precio, no utiliza combustible líquido ni gaseoso, tiene bajo costo operativo, es fácil de instalar y de operar, es seguro, brinda mayor confiabilidad y eficiencia térmica, disminuye las pérdidas de producción, permite un ahorro en el consumo de productos químicos, no produce sobrecalentamiento del fluido y no contamina el medio ambiente”, detalló.

Por último, Casares indicó que “la empresa conoce los problemas de la actividad desde adentro y gracias a eso logramos desarrollar un producto eléctrico que resuelve los conflictos en el pozo con energía eléctrica. En Argentina somos los únicos fabricantes de este equipo y son muy escasas las industrias que existen en el mundo”.