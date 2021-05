Comercios de Trevelin, preocupados por la reactivación: «Ya no tenemos más tiempo»

El presidente de la Cámara de Comercio de Industria, Producción y Afines de Trevelin, Nicolás Troncoso, analizó la situación del sector en el contexto de la pandemia y las restricciones.

En diálogo con AzM Radio, mencionó que desde la entidad «se emitió una nota reconociendo el esfuerzo que hizo el Municipio a la hora de continuar con las actividades comerciales» y advirtió que «ahora entramos en la época de baja, y sumado a la pandemia, nos encontramos en una situación de caída del consumo por la falta de circulación y de dinero».

Caída del consumo

«El rubro más golpeado es el gastronómico y el hotelero, en los próximos meses haremos un relevamiento», reconoció Troncoso, sumando a ello que «también está afectada toda la economía del entorno que acompaña a estas actividades».

Consultado sobre la incidencia del escenario financiero provincial en la economía local, sostuvo que «hay una merma en el consumo, en la circulación y está la situación de los empleados públicos».

Beneficios locales

En cuanto a las asistencias financieras, «hubo un par de exenciones impositivas y lo cierto es que ‘nos aguantaron’, hubo empresas que recibieron ATP, ayuda con empleados y REPRO, pero el comercio chico no ha tenido una asistencia», explicó Troncoso, agregando que, en relación a la Cooperativa, «en su momento se logró una reducción en las tasas de cloacas y servicios, y todo suma; ahora planteamos lo mismo para la parte de gastronómicos y hoteleros, para que puedan acceder a algún tipo de beneficio».

«No tenemos más tiempo»

«La situación no es buena, toda la reducción de actividades afectó al comercio: hay engranajes comerciales que están trabajando prácticamente al mínimo, por eso agradecimos el reconocimiento al Municipio porque han sido muy ejecutivos, no hubo ‘malos entendidos’ y entendemos que el sector comercial no puede aguantar otro freno completo en la dinámica económica. Estuvimos un año entero para prepararnos para este tipo de situaciones y no podemos seguir esperando porque ya no tenemos más tiempo. Nos queda una temporada baja y esperamos poder mantenernos para llegar al verano», finalizó el titular de la Cámara de Comercio local.