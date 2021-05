Comenzó el Congreso Internacional de Turismo

Hasta el viernes se extenderá el Congreso Internacional de Turismo Argentino (CITA), que comenzó con más de 4.000 inscriptos de los ámbitos privado y oficial de todo el país, en sus modos presencial y virtual. En el mismo se tratarán temas como la economía, inclusión, perspectiva de género, tendencias y sustentabilidad, entre otros, de cara al futuro de la actividad.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), el Consejo Federal de Turismo (CFT), Aerolíneas Argentinas y cámaras y federaciones del sector.

Momento bisagra

«Este congreso que estamos llevando a cabo junto al Ministerio de Turismo de Turismo y Deportes viene a posicionar la actividad turística en un momento bisagra de la historia de esta actividad», dijo el presidente de la CAT, Aldo Elías, a modo de presentación.

El encuentro, aseguró, es para «posicionar la actividad y para pararnos frente a esta nueva realidad que nos impone la vida y donde vamos a mostrarle al mundo, a los profesionales y a la sociedad todas las enormes posibilidades que el turismo otorga a la economía de un país, mucho más en el caso del nuestro un país, muy golpeado económicamente».

En ese sentido, agregó que el congreso, que se realiza en el marco del 55 aniversario de la fundación de la CAT, planteará las cuestiones que «hoy mandan en la actividad».

Entre ellas mencionó la economía, las tendencias, el desarrollo sustentable, la inclusión, la perspectiva de género y la innovación, así como «todo lo significativamente importante que puede ser la Marca País, y vamos a plantear algo que es central para el turismo que viene: la integración regional».

La presidenta del CFT, Claudia Grynszpan, destacó «el trabajo incansable entre los sectores público y privado», y remarcó que «el turismo no puede suceder si no está el municipio, la provincia, el país, el sector privado, el habitante, el ciudadano, y sin duda, si no está el conocimiento».

«Los más de 4.000 inscriptos muestran que el turismo está pensando una manera nueva de consumir, de comportarnos, y para eso también se necesita diseñar nuevos productos, una innovación en como pensar los destinos turísticos, el rol que tiene el Estado, el privado y la comunidad».

También enfatizó en el concepto de movilidad, al que calificó como «un elemento trascendental de lo que está sucediendo hoy en el mundo porque el turismo es movilidad, y tenemos que seguir adelante repensando ese concepto».

Grynszpan aseguró que «este encuentro será decisivo para poder pensar el turismo de ahora en adelante y poder mejorar estos productos y corregir errores del pasado en relación al ambiente, a la masividad y elementos de participación socio cultural, porque en medio de un conflicto pueden ocurrir oportunidades».

Por último, la secretaria de Promoción Turística del Minturdep, Yanina Martínez, calificó al congreso como «un generador de esperanzas» y ponderó la «alianza estratégica» de los sectores público, privado y académico, a los que calificó como «pilares fundamentales para la reactivación del turismo».

Soluciones conjuntas

Tras enumerar los aspectos negativos que deja la pandemia en la actividad, dijo que el propósito ahora es «tratar de sacar esos obstáculos y empezar a buscar soluciones conjuntas».

Martinez afirmó que «esta pandemia nos generó estas complicaciones y todavía no sabemos cuál es la dimensión en lo que nos ha colocado, pero aclaró que «también tenemos la certeza de que ha afectado a los mas vulnerables, y en ese sentido, el compromiso de la actividad turística tiene que ser aún mayor para salir de esta crisis».

Para reconstruir la actividad, puntualizó que se debe hacer de la mejor manera, «sin volver a la anterior normalidad» y advirtió que la «nueva normalidad tiene que ser mas positiva».

«Para ello -siguió- tenemos que preguntarnos cómo queremos levantar a las empresas, a los trabajadores, a los destinos, a los consumidores, que están fuertemente golpeados, y este va a ser el debate que tenemos que generar en este congreso, que vamos a tener que ir hacia un turismo sostenible, desde la realidad y no desde la tendencia».

Asimismo, distinguió la importancia de la actividad como «pilar importante en la economía argentina donde genera más de un millón de puestos de trabajo y representa casi el 10% del PBI».

«Con esas certezas, lo que tenemos que hacer es trabajar para reconstruir a toda la actividad, la cadena de valor del turismo, y hay que hacerlo dejando de lado las mezquindades, trabajando conjuntamente, codo a codo para que así suceda», apuntó.

Y en ese sentido, aseguró que desde el Gobierno se quiere «un turismo inclusivo que dé oportunidades a toda la sociedad para que se desarrollen los territorios de una manera más equitativa, más justa, donde pensemos en todas aquellas personas que viven de la actividad, que tienen necesidad de que la actividad reviva».