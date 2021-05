Comenzaron las capacitaciones del Plan Operativo Pandemia 2021

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó del lanzamiento de las capacitaciones dentro del Plan Operativo Pandemia 2021 en Chubut y el Plan de Comunicación Interinstitucional. En dicha oportunidad, el jefe comunal brindó declaraciones al respecto de la situación sanitaria de la ciudad junto al ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich. Ante la situación epidemiológica actual, desde el Municipio se están ejecutando labores conjuntas con la cartera sanitaria chubutense. En las capacitaciones de hoy, estuvieron presentes personas que representan a la mayoría de los organismos públicos de la ciudad. Además de agentes de la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia, participaron miembros de Prefectura Naval, establecimientos educativos y demás.

Colaboración de la comunidad

Al respecto, el intendente dijo: “Hoy tenemos que ser conscientes de la situación que estamos atravesando. Tenemos que aunar esfuerzos y seguir trabajando en conjunto para hacer frente al virus. Seguiremos fortaleciendo todas las iniciativas que hemos impulsado en el marco de la pandemia”. Además, el jefe comunal remarcó: “Tenemos que trabajar para que este virus no se siga expandiendo. Estamos a disposición total del Ministerio de Salud de la Provincia para ayudar a que la curva de contagios no crezca y evitar la propagación de los mismos. Tenemos que apuntar a la concientización de aquellos que todavía no entienden que estamos en pandemia. Nos preocupamos y nos ocupamos de la situación actual, pero tenemos que entender que a esto lo tenemos que afrontar todos juntos. Sin el aporte colectivo, los actos individuales a veces no tienen el efecto deseado”, agregó Sastre.

Por último, el intendente insistió: “Debemos seguir cuidándonos y ser responsables con lo que nos marcan que no se puede hacer, que son los mayores motivos de contagio. Es muy difícil si solo una parte de la comunidad hace un esfuerzo y no acompañamos entre todos”.

Trabajo conjunto

Por su parte, Puratich sostuvo: “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió el año pasado con la pandemia y lo tenemos que aprovechar. Debemos asentarnos sobre esos conocimientos para hoy afrontar la realidad de una manera más productiva. Uno de los ejes fundamentales es la comunicación para poder llegar a todos los sectores de la sociedad”. En este mismo sentido, el ministro de Salud de Chubut manifestó: “Seguimos incrementando la atención del Plan Detectar y la campaña de vacunación está avanzando a muy buen ritmo. Agradecemos la colaboración del intendente y de todo su equipo de trabajo”.

Los presentes

En el acto, además de Sastre y Puratich, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Martín Ebene; el secretario de Desarrollo Comunitario, Pablo García; el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Roberto Neme; la subsecretaria provincial de Programas de Salud, Florencia Pizzi; la directora de Programas Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud, Teresa Strella, y el director del Área Programática Norte, Mauricio Lucero.