Colombia se baja de ser sede y Argentina será anfitrión

Al cierre de esta edición, se esperaba el anuncio oficial del Gobierno de Colombia, bajándose como una de las sedes de la Copa América, planteada para el mes de junio, organizada en conjunto con la Argentina.

En ese sentido, nuestro país se propondría como único escenario de la competencia, aunque también podría analizarse su desarrollo junto a Paraguay o Uruguay.

La Copa América busca sede ante la baja de Colombia

Según indica el sitio web Doble Amarilla, desde la CONMEBOL y sus Asociaciones miembros, no ven garantías de seguridad para que Colombia sea una de las sedes de la Copa América.

Por ello, toma fuerza la posibilidad que la Argentina sea la única sede de la competencia, aunque también el ente sudamericano del futbol tendría en cuenta a Paraguay o Uruguay para ser el otro escenario del certamen.

Es que la crisis política colombiana lleva a una constante inseguridad y tal como venía desarrollándose en los últimos juegos de Copa Libertadores, sería un total riesgo la disputa de encuentros de futbol y sobre todo, una falta de respeto al duro momento que transitan los ciudadanos del país cafetero.

De hecho, se dieron en juegos entre equipos colombianos ante River, Nacional de Uruguay y propios equipos colombianos jugaron con incomodidad sus partidos de Libertadores, ya que, en las afueras, los manifestantes y las fuerzas policiales se cruzaron con proyectiles, balas de goma y gases lacrimógenos.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, la Confederación Sudamericana espera un gesto por parte del gobierno colombiano para que sean ellos mismos los que desistan de organizar la Copa América.

Asimismo, esto acompaña a lo declarado por el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien además de ratificar a Argentina como sede indicó que el país “no tendría inconvenientes” en albergar la totalidad del evento, siempre y cuando “sea sin público en los estadios y se respeten los protocolos sanitarios”.

Este mensaje del jefe de Estado argentino cayó muy mal en las altas esferas institucionales de Colombia, con ya hace más de un mes que viene teniendo cruces diplomáticos con el Gobierno de nuestro país.

La gestión de Iván Duque, como mensaje hacia adentro de fortaleza política, decidió también ratificar a Colombia como sede sudamericana. Sin embargo, las dudas siguen. En las últimas horas se confirmó que el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, será desplazado del cargo por un ministro aún a confirmar, aunque todos los cañones apuntan a Guillermo Herrera Castaño.

Ante esta chance de que se juegue únicamente en Argentina, fuentes indican que se sumarian a esta Copa América, Estadios como “La Bombonera”, el “Libertadores de América” y el “Bicentenario” de San Juan.

En tanto, se analiza la posibilidad de que, si Argentina no es única organizadora, se incorpore un co organizador que podría ser Uruguay, Chile o Paraguay.