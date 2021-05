Chubut: Legisladores rechazaron el proyecto de Iniciativa Popular

Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, diputados chubutenses debatieron y finalmente rechazaron el proyecto de Iniciativa Popular, con 13 votos a favor del rechazo, 12 votos en contra y 2 abstenciones.

El legislador Manuel Pagliaroni remarcó que «no podemos poner en riesgo ningún puesto de empleo en Chubut, más aún cuando la pandemia ha afectado mucho más esta situación; no sólo por la enfermedad en sí, sino por las decisiones que se han tomado en ese contexto y que han afectado sumamente al empleo, con actividades que van desapareciendo lentamente y locales que cierran, tomando la ciudad de Trelew como ejemplo».

«No podemos, desde nuestro punto de vista, seguir poniendo en riesgo las fuentes laborales», continuó el diputado del radicalismo, sumando a ello que «escuchaba con atención algunas apreciaciones que hacen cuando hablan de la importancia de una actividad u otra respecto del empleo; la actividad petrolera es la que más aporta a Chubut, el 28% del Producto Bruto Geográfico corresponde a ese sector, y después tenemos otros que nos gustaría que contribuyeran a esto último, como por ejemplo los hoteles y restaurantes, el turismo, que genera un 1,6% y quisiéramos que genere mucho más».

En relación a esto último, se preguntó «qué hacen los gobiernos Nacional y Provincial para que esto crezca» y recordó que «la actividad más perjudicada por las decisiones mal tomadas fue, justamente, el turismo; se sigue afectando el empleo por malas decisiones».

Por su parte, la diputada Tatiana Goic planteó que «no es momento de estar especulando en nuestra provincia que está tan deteriorada, no entiendo por qué no pidieron el dictamen favorable si (la Iniciativa Popular) lleva más de 30.000 firmas de chubutenses» y advirtió que «se están silenciando las voces, hay que fijar una postura porque hay muchos diputados que no dicen ni ‘sí’ ni ‘no’, no dicen nada y siguen especulando; hoy están rechazando el rechazo de la Comisión pero no están votando a favor, como tampoco pidieron que se acerquen especialistas ni propusieron reuniones».

A su turno, el diputado Juan Pais, sostuvo que «en esta provincia lo que hay que debatir es cómo se genera riqueza», dijo y agregó que «la máxima expresión de la voluntad popular de un Estado, de una provincia, se manifiesta a través de una Convención Constituyente».

El legislador leyó algunos pasajes de la Constitución Provincial, y advirtiendo que el Artículo 102, se debate con el Artículo 4 del Proyecto de Iniciativa Popular, y afirmó «si alguien no advierte una contradicción es porque claramente tiene algún problema cognitivo: claramente están en plena contradicción».

«Esta Iniciativa Popular no pasa el test de constitucionalidad mínimo», que deben considerar los legisladores al votar una norma, analizó Pais y luego puso en valor que también «hay otro pueblo trabajador», dijo refiriéndose a «ciudadanos de la Meseta Central» que buscan vivir de sus recursos.