Causa «Royal Canin»: Se postergó por 10 días el inicio del juicio

El fiscal Héctor Iturrioz habló sobre la postergación del inicio del juicio enmarcado en la causa «Royal Canin». El caso busca establecer responsabilidades en el robo de 4 toneladas y media de alimento canino, que debía llegar a Comodoro Rivadavia durante la emergencia climática de 2017.

A pesar de que el debate debía iniciar esta semana, finalmente se postergó por diez días ya que uno de los imputados rebeldía. En diálogo con Canal 9, Iturrioz explicó que «el viernes pasado me notificaron que un imputado, que era Juan Carlos Gómez, ex pareja en su momento de Huichaqueo, habría mudado su domicilio sin notificar al Juzgado ni a la Fiscalía, lo cual está previsto en el Código Procesal como ‘indicio de fuga'» y agregó que «pedí ‘rebeldía’ y ‘captura’, no sé cómo se enteró pero se presentó voluntariamente en el Juzgado, designó a un nuevo defensor y este pidió que se aplazara el juicio, el cual se suspendió por 10 días hábiles».