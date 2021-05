Casa de Gobierno en cuarentena

Primero se habló de testeo masivo, pero lo cierto es que Casa de Gobierno registró al menos 20 casos de Covid positivo. Se cerraron áreas de labor, como la Mesa de Entradas e incluso la cocina. La detección de casos en Fontana 50, no escapa al escenario general de Chubut, donde sigue creciendo la curva de casos positivos de Covid-19. Lo llamativo es que surjan tantos casos en medio de una cuasi inexistente labor en la Casa de Gobierno, donde a los funcionarios y muchos de sus trabajadores hay que buscarlos por debajo de las piedras. Sin embargo, hay quienes siguen cumpliendo funciones, aunque no se note. Por caso, la Mesa de Entradas, donde el personal asiste a trabajar para asegurarse que el Ejecutivo no se pierda de ninguna información relevante que venga de fuera, se detectó al menos una docena de casos de Covid-19 positivo.