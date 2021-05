Caída de los Nuggets que buscan revancha en el 2° juego ante Blazers

Los Playoffs de la NBA ya comenzaron a jugarse y fue caída para los Denver Nuggets de Facundo Campazzo en el Juego 1 ante los Portland Trail Blazers, por 123 – 109.

El argentino, si bien fue derrota, aportó en el ataque y en la creación de juego de su equipo, más unos 8 puntos. Este lunes será el 2° partido.

Traspié de Denver en el Juego 1 de Playoffs

El pasado sábado, inició la serie de Playoffs de la Temporada 2020/2021 de la NBA, para los Denver Nuggets que tiene como figura al argentino Facundo Campazzo, jugando ante Portland Trail Blazers.

Fue derrota del equipo del jugador argentino, por un marcador de 123-109 en el Juego 1 de la instancia, con 8 puntos, cinco asistencias, tres rebotes y dos recuperos para el base cordobés.

Por la revancha y para empardar la serie, los Nuggets tendrán oportunidad este lunes, en el partido N°2.

En lo que fue el encuentro, los Blazers castigaron desde la línea de tres puntos y, pese a buenos momentos defensivos, los locales no tuvieron las herramientas para frenar el repertorio de Damian Lillard.

El arranque del partido fue positivo para Denver, que encontró los caminos para mantenerse al frente del marcador. Facundo Campazzo tuvo un buen rendimiento defensivo, pero dos faltas, al menos, polémicas obligaron a que Mike Malone lo reemplace. En el cierre, un ingreso infernal de Carmelo Anthony, que metió doce puntos en cinco minutos, le dio la ventaja los visitantes. (30-35)

Con Nikola Jokic como principal exponente y con un importante ajuste defensivo, los de Colorado volvieron a liderar las acciones. El banco de suplentes con Monte Morris, Markus Howard y Paul Millsap aportó lo necesario para mantener a flote el barco. Con 22 puntos del serbio, se fueron al descanso tres puntos arriba (61-58)

En el tercer cuarto, Campazzo mostró su mejor versión en ofensiva y repartió asistencias para todos los gustos, pero a Denver volvió a costarle atrás y el repertorio ofensivo de los Trail Blazers dio sus frutos. Ya no doblaron a Jokic en la marca y le cortaron el circuito de juego para irse por diez puntos arriba al segmento final (86-96)

Cuando parecía que el partido se escapaba, Michael Porter apareció en el arranque del segundo cuarto para poner nuevamente a los Nuggets en la discusión con ocho puntos consecutivos. Sin embargo, los locales no pudieron aprovechar ese envión y poco a poco Portland sentenció la historia de la mano de Damian Lillard, que pese a la asfixiante defensa del cordobés se las ingenió para anotar. (109-123)

Con 31 minutos de juego, Campazzo cerró su planilla con ocho puntos (1/1 en dobles y 2/3 en triples), tres rebotes, cinco asistencias, dos robos y una tapa; buscando igualar o mejorar su actuación y la del equipo esta noche, para empadrar la serie y así sostenerse con chances de clasificación a la venidera instancia.