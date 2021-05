Brown anfitrión de Ferro

En búsqueda de sus primeros tres puntos en la presente Temporada, Guillermo Brown jugará este domingo ante Ferrocarril Oeste, por la 10° Fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 15 horas en el Estadio “Raúl Conti” y contando con el arbitraje de Yamil Possi.

Como local, “La Banda” busca ganar ante “El Verde”

Este domingo, ante Ferrocarril Oeste, Guillermo Brown saldrá a jugar en búsqueda de los primeros y esperados tres puntos en el Torneo de Primera Nacional 2021, victoria que viene siéndole esquiva para el equipo madrynense.

El partido, se jugará desde las 15 horas en el Estadio “Raúl Conti”, contando con el arbitraje de Yamil Possi, quien a la vez será secundado por Gonzalo Pedro y Gisella Bosso como asistentes, mientras que el Cuarto Árbitro será Sergio Testa.

“La Banda” querrá repetir la buena actuación conseguida el pasado fin de semana ante Deportivo Morón, para concretar de una vez por todas, el esperado triunfo que aún no puede dárseles a los ahora dirigidos por Nicolás Vazzoler.

Para este encuentro, el DT de los portuarios aún no ha definido a los once iniciales, los cuales definirá este sábado en el último entreno, como así también el resto de los futbolistas que forman parte de la convocatoria. Quien no podrá ser parte de los elegidos, será Gonzalo Bazán, quien se ha resentido de la lesión sufrida en el tobillo semanas atrás.

En lo que respecta al “Verde” del barrio porteño de Caballito, viene victorioso ya que la fecha pasada le ganó por 1 a 0 a Atlético de Rafaela, ubicándose dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones s de la Zona B del certamen.

Como dato destacable, es que Ferro cuenta con un futbolista madrynense dentro de su plantilla, como es el caso de Alejandro Manchot, quien ha sido formado en la CAI de Comodoro Rivadavia años atrás, también ha jugado B Nacional para Brown en la Temporada 2016 y que viene de cumplir con destacadas actuaciones en el futbol de Ecuador, en clubes como Macará y Aucas.

Fútbol – Primera Nacional

Fecha 10

Zona A

Viernes 14 de mayo

17.10 Chacarita Juniors – Temperley (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Sábado 15 de mayo

15.30 Estudiantes (BA) – Quilmes

Árbitro: Mario Ejarque

21.00 Mitre (Santiago del Estero) – Agropecuario (TV)

Árbitro: Nazareno Arasa

Domingo 16 de mayo

15.00 Almirante Brown – Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Nelson Sosa

Lunes 17 de mayo

15.00 Atlanta – Deportivo Maipú (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

16.00 San Martín (Tucumán) – Deportivo Riestra

Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.10 Alvarado – Tigre (TV), en estadio José Minella

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Martes 18 de mayo

18.00 Nueva Chicago – Estudiantes (Río IV) (TV), en estadio a designar

Árbitro: Sebastián Zunino

Zona B

Jueves 13 de mayo

21.10 Atlético de Rafaela – Tristán Suárez (TV)

Árbitro: Fabricio Llobet

Sábado 15 de mayo

15.30 Barracas Central – Instituto

Árbitro: Carlos Córdoba

Domingo 16 de mayo

11.00 Villa Dálmine – Almagro

Árbitro: César Ceballo

15.00 San Telmo – Santamarina

Árbitro: Juan Pafundi

15.00 Brown (Adrogué) – Deportivo Morón

Árbitro: Jorge Broggi

15.00 Guillermo Brown – Ferro

Árbitro: Yamil Possi

16.00 San Martín (SJ) – Güemes (SdE)

Árbitro: Julio Barraza

Lunes 17 de mayo

14.00 Independiente (Rivadavia) – Gimnasia (Jujuy), en Estadio San Juan del Bicentenario

Árbitro: Luis Lobo Medina

15.10 Defensores de Belgrano – All Boys (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo