Brigadistas de Las Golondrinas reclaman pago de deuda y ajuste salarial

Los brigadistas de Las Golondrinas, junto a integrantes de Parques Nacionales, de Plan Nacional de Manejo del Fuego y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales(SPLIF) de Río Negro, realizarán esta semana una marcha en reclamo de mejoras salariales y también por la reconstrucción del cuartel que fue devorado por las llamas: «Vamos a hacer una marcha que va a salir desde la Base de la Brigada de Golondrinas, va a ser una caminata tipo manifestación por diversos reclamos como un reajuste salarial y la paga de sueldos adeudados para nosotros, mientras que los otros muchachos tiene sus problemas, como que hay algunos que están contratados hace como 20 años», contó Fabián Gallardo, brigadista de Las Golondrinas.

Pedido por el destacamento

Además del retraso en el pago de los sueldos y del nulo incremento por parte del gobierno provincial, los brigadistas reclaman por la construcción de la nueva sede: «Tampoco se ha arrancado con el destacamento nuevo. Dicen que van a empezar, pero uno sabe que se nos viene el invierno encima y hasta ahora solo han puesto estacas y un par de casillas. Igual, lo que van a hacer es algo provisorio, no es el destacamento definitivo y eso no es lo que necesitamos. Ahora se vienen las bajas temperaturas y los móviles tienen que estar bajo techo, las cuadrillas tienen que estar refugiadas, no podemos estar ocho personas en una casilla de tres por tres», finalizó Gallardo.