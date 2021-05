Boca cayó ante el Barcelona ecuatoriano y River juega este jueves

En el inicio de la 3° Fecha de la Fase de Grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021, Boca Juniors cayó este martes ante Barcelona en Ecuador, conjunto que ahora lidera en soledad su zona.

Defensa y Justicia perdió como anfitrión ante el campeón vigente Palmeiras y Vélez ganó en su visita a Chile. Al cierre de esta edición jugaba Racing en tanto que este jueves, es turno de salir a la cancha del River Plate de Marcelo Gallardo.

Traspié “Xeneize” entre los resultados argentinos

Palmeiras, el campeón defensor; Flamengo y Barcelona llegaron este martes al puntaje perfecto disputadas tres fechas de la CONMEBOL Libertadores 2021, una jornada en la que Atlético Mineiro metió miedo, Boca pinchó y Santos, finalista de la pasada edición, sumó su primera victoria.

El “Verdao” se tomó una especie de revancha ante Defensa y Justicia (4 puntos), que le ganó la final de la CONMEBOL Recopa hace un mes, al imponerse 2-1 en Florencia Varela, un resultado que lo disparó en el liderato en solitario del Grupo A con 9 unidades.

Rony (47′ y 56′) anotó los goles para el elenco paulista, mientras que Nicolás Tripichio (68′) descontó por el ‘Halcón’ auriverde.

Flamengo, campeón de la CONMEBOL Libertadores hace dos torneos, también llegó a los 9 puntos gracias al triunfo 3-2 ante Liga de Quito en la capital ecuatoriana (2.850 m de altitud) y que lo tiene cómodo mandando en el Grupo G.

La victoria se construyó con un doblete de Gabriel Barbosa (3′ y 85′, penal) y un tanto de Bruno Henrique (30). Para Liga marcaron el colombiano Cristian Martínez Borja (50′) y el paraguayo Luis Amarilla (61′).

Por la misma llave, Vélez le sacó a la chilena Unión La Calera una victoria 2-1 a domicilio, su primera en la actual edición luego de dos derrotas.

Los goles del triunfo para el ‘Fortín’ los anotaron el delantero Agustín Bouzat a los 38’ minutos y Luca Orellano a los 90+5’.

En tanto, Boca Juniors cayó en su visita a Ecuador ante el poderoso Barcelona, por 1-0, resultado que ahora les permite a los de Guayaquil, ser los líderes en solitario del Grupo C.

Carlos Garcés (62’) se encargó del gol del ‘Ídolo del Astillero’, ocasionándole al ‘Xeneize’ su primera derrota en el torneo.

Entre otro de los resultados de la zona C, el Santos de Brasil, , finalista de la pasada edición, se dio un respiro al golear 5-0 a The Strongest gracias a los tantos anotados por Marinho (1′), Gabriel Pirani (26′), Vinicius Baleiro (43′), Lucas Braga (59′) y Kevin (83′) en el estadio Vila Belmiro del puerto paulista.

A su vez, el Atlético Mineiro goleó 4-0 a Cerro Porteño en Belo Horizonte de la mano del ‘Increíble’ Hulk, un resultado que le valió afirmarse como puntero solitario del Grupo H con 7 puntos.

Hulk (9’ y 45+1’), el venezolano Jefferson Savarino (73’) y el chileno Eduardo Vargas (90+2’) marcaron los goles del «Galo» en el estadio mundialista Mineirao.

Los juegos de este miércoles

Al cierre de esta edición, una serie de encuentros se disputaban en el marco de esta 3° Fecha de Fase de Grupos de la Libertadores 2021.

Entre algunos de los cotejos más interesantes, se medían Independiente del Valle ante Universitario de Deporte, el argentino Racing Club de Avellaneda recibía a San Paulo FC, los uruguayos de Rentistas jugaban frente a Sporting Cristal SAC, en tanto que SC Internacional jugaba ante Olimpia de Paraguay mientras que Universidad Católica se medía frente a Nacional de Uruguay.

Fútbol – Copa CONMEBOL Libertadores 2021

Partidos de jueves

19:00 Always Ready – Deportivo Táchira FC

19:00 Nacional – Argentinos Juniors

21:00 CD Popular Junior FC SA – Fluminense FC

21:00 Independiente Santa Fe – River Plate

23:00 Deportivo La Guaira – Sociedad Anónima Deportiva América SA