Barcelona, campeonas en la Champions Femenina

Este domingo, se disputó en Estocolmo, Suecia, la Final de la UEFA Champions League 2021, certamen en la que el equipo de Barcelona, se consagraron como campeonas al vencer por 4 a sus pares de Chelsea de Inglaterra.

Un gran primer tiempo, les permitió a las “blaugranas” concretar el triunfo y ser las primeras en la historia del futbol femenino español en quedarse con “la orejona”.

Festejo “blaugrana” en la Champions Femenina

Barcelona goleó a Chelsea 4-0 en la Final de la UEFA Champiosn League Femenina, disputada en la jornada del domingo en Estocolmo, Suecia.

Este título, es el primer de la historia del futbol femenino español y por ende la primera oportunidad en la que las barcelonistas se quedan con el máximo trofeo del futbol europeo, la copa conocida como “la orejona”.

Todo quedó definido en el primer tiempo, con un auténtico show de Barcelona: los cuatro goles fueron convertidos en este período. Apenas 36 segundos transcurrieron y ya Barcelona gritó su primer gol. Tras un remate en el travesaño de Lieke Martens en el travesaño, en la segunda jugada una carambola terminó con la pelota pegando en Melanie Leupolz y se introdujo en su arco.

Un penal convertido por Alexia, a los 13 minutos, estiró la diferencia. En ese comienzo arrollador Barcelona no sólo anotaba, sino que también le daba lucidez a su juego. Luego, tras una buena jugada, Aitana fue la encargada de ponerle la firma al tercer tanto con un desmarque y buena definición, a los 19 minutos. Caroline Graham marcó el cuarto, al recibir un centro atrás de Martens, a los 35 minutos.

En el segundo tiempo, Chelsea logró emparejar el juego, pero no pudo torcer el marcador. Barcelona se mostró sólido y aún manteniendo el control, no estableció el mismo dominio que en la primera etapa.

Las muchachas del Barcelona se convirtieron en el primer club europeo en ser campeón de Champions League en las disciplinas de fútbol masculino y femenino. Además, las dirigidas por Lluis Cortés consiguieron el doblete, con el torneo internacional y la Liga Iberdrola.