Autoconvocados de Neuquén rechazan descuentos al salario

Autoconvocados de Salud convocan para este lunes a las 13 horas a conferencia de prensa en el corte de Villa La Angostura. “No se puede enfrentar la segunda ola con sumarios y descuentos”, afirmaron a través de un comunicado.

“Después de más de dos meses de una lucha decidida y 22 días cortando la principal reserva de gas y petróleo del mundo y los accesos a las principales regiones de la provincia”, los autoconvocados “obtuvimos una primera conquista arrancándole al gobierno un aumento al básico” para todos los estatales, expresaronn a través de un documento los autodenominados Autoconvocados.

Según revelaron, “la segunda ola ya estalló y los hospitales y centros de salud no pueden volver a la normalidad con trabajadores y trabajadoras sumariados, sin estabilidad laboral porque no pasaron a planta permanente a la totalidad del personal eventual, con compañeros y compañeras con casi el 100% de sus salarios descontados como represalia por haber peleado por las condiciones salariales y laborales para garantizar una atención de calidad a la población”.

En ese sentido, y en medio de un conflicto aún no resuelto, anticipan que este lunes habrá asambleas en todos los hospitales y centros de salud y, “una nueva interhospitalaria en el monumento a San Martín para definir las acciones que haremos esta semana”, indicaron.