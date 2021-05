Asociación público-privada financiará tres proyectos de investigación sobre el cáncer

Tres proyectos de ciencia básica centrados en cáncer serán financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y GlaxoSmithKline Argentina S.A. (GSK Argentina), tras ser seleccionados en una convocatoria conjunta destinada a iniciativas de investigación “orientadas a la identificación y validación de nuevos blancos moleculares con potencial terapéutico para tratar enfermedades oncológicas en salud humana”.

La línea de estudio liderada por Vanesa Gottifredi, de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, apunta a la identificación de estrategias de adaptación y evasión de las células malignas de cáncer de ovario al ataque de la quimioterapia para mejorar la eficacia terapéutica de estos tratamientos. Y las investigaciones de Gabriel Morón, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del CONICET, y de Norberto Zwirner, del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) del CONICET, se orientan a la identificación de estrategias que potencien la respuesta de la inmunidad antitumoral.

“Uno de los grandes vectores de cambio que tiene hoy nuestro país son las oportunidades que se abren con los aportes del sistema de ciencia, tecnología e innovación en todas las dimensiones de la salud. El trabajo articulado con GSK ofrece un esquema con gran potencial para hacer crecer a la ciencia argentina en un campo tan sensible como la investigación en oncología”, afirmó Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+i.

Por su parte, Rosana Felice, directora médica y de investigación y desarrollo en GSK Argentina, señaló que “Argentina tiene un enorme potencial para jugar un papel clave en los avances de la investigación científica dedicada a entender los mecanismos moleculares de enfermedades graves y brindar posibles soluciones”.

Proyectos seleccionados

En Argentina, el cáncer de ovario es el quinto más común en las mujeres con unos 2.300 casos nuevos por año. Un gran porcentaje se detecta en estadios avanzados y, pese a la buena respuesta inicial a los tratamientos disponibles, los resultados a largo plazo siguen siendo insatisfactorios. Por tal razón, es necesario el desarrollo de terapias innovadoras que eviten la adquisición de resistencia.

El proyecto de investigación liderado por Gottifredi apunta a identificar estrategias de adaptación y evasión de las células malignas de cáncer de ovario al ataque de la quimioterapia para mejorar la eficacia de estos tratamientos.

“Las terapias de precisión y otras aproximaciones modernas que apuntar a identificar y atacar los talones de Aquiles del cáncer han logrado avances destacados. Pero seguimos sin poder controlar la posibilidad de adaptación y resistencia tumoral. Este proyecto, que se realizará en células en cultivo y modelos preclínicos de ratón, apunta a buscar una estrategia para reducir la posibilidad de que el cáncer de ovario se adapte al tratamiento”, explicó Gottifredi, directora del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica en la FIL, investigadora principal del CONICET y ganadora del Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por la Mujer en la Ciencia” 2019.

De acuerdo con Gottifredi, “los proyectos financiados por esta herramienta de GSK y Agencia I+D+i no solo aportan un apoyo económico, sino que ponen a investigadores académicos en contacto con investigadores de la empresa. Las colaboraciones entre visiones y conocimientos disímiles enriquecen la discusión y pueden lograr estrategias de trabajo más eficientes y creativas”.

La investigación de Zwirner, por su parte, apunta a interferir con los mecanismos de evasión inmune propios del microambiente tumoral causado por los “macrófagos asociados a tumores”, los que suelen “desactivar” la acción defensiva de los linfocitos T y de las células citotóxicas naturales (llamadas “Natural Killer” o NK).

Los investigadores estudian estrategias de reprogramación de esos “macrófagos asociados a tumores” para reconvertirlos en células proinflamatorias que no sólo no interfieran con las células NK sino que, “por el contrario, cooperen con ellas para eliminar a las células cancerosas”, explicó el científico, quien lidera el Laboratorio de Fisiopatología de la Inmunidad Innata del IBYME y es profesor de Inmunología Celular y Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

“El modelo de cooperación público-privada establecido a través de estos instrumentos de financiamiento nos ha permitido realizar avances enormes en nuestros proyectos y mantener un ámbito de discusión periódico con científicos de GSK que resulta altamente enriquecedor”, destacó Zwirner.

En tanto, el proyecto del equipo encabezado por Morón propone una búsqueda amplia en bibliotecas de compuestos químicos para encontrar drogas capaces de regular la presentación de antígenos en células dendríticas, responsables de la iniciación de las respuestas inmunitaria.

“La presentación antigénica es el primer paso necesario para iniciar la generación de la respuesta inmune que nos protegerá contra infecciones y en la vigilancia contra tumores. Nosotros hemos visto que la presentación antigénica puede ser potenciada y eso lleva al desarrollo de una respuesta inmune más robusta”, explicó el miembro del Centro de Investigación en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), que depende del CONICET y de la UNC, y también profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

“El financiamiento significa una inyección de fondos muy importante y, además, permite iniciar y sostener un trabajo interdisciplinario en equipo con otros grupos que participan en el proyecto”, indicó Morón.

GSK Argentina organizó esta convocatoria conjunta con la Agencia I+D+i a través del programa “Trust in Science” de GSK cuyo propósito es generar asociaciones público-privadas en América Latina para seleccionar proyectos de ciencia básica de punta con capacidad para generar conocimientos para el desarrollo de fármacos efectivos para múltiples enfermedades. (Fuente: Agencia CyTA-Leloir)