Arribó al aeropuerto de Trelew y asegura que ingresaron pasajeros sin PCR

Un pasajero de Aerolíneas Argentinas que arribó este martes al aeropuerto de la ciudad de Trelew, afirmó que un grupo de personas viajaron “sin tener PCR, ni antígeno”, y que desde la aerolínea le aseguraron que fueron autorizados por la Provincia.

Este pasajero, en diálogo con Azul Media, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, indicó que para viajar, “exigen una PCR negativo para poder tomar el vuelo para Trelew, el cual me lo hice”, dijo al tiempo que agregó que a pesar de esto, Aerolíneas Argentinas habría autorizado a personas que no contaban con PCR al subir al avión. “Había personas que no tenían ni el PCR, ni el test de antígenos y subieron igual”, afirmó.

De acuerdo al testimonio del pasajero, “en el mostrador primero no los dejaban subir y después, les dijeron que podían viajar como una excepción por el día de hoy. Yo pregunté porque, y dijeron que los habían habilitado desde acá, desde Chubut, que no era una cosa de la aerolínea sino de la provincia”. Asimismo aseguró que le dijeron que los esenciales “no necesitaban hacerse ni PCR, ni antígeno para venir (a Chubut), y que si eran residentes de Chubut podían ir a Buenos Aires y si volvían en menos de 72 horas, no tenían que hacerse la PCR”.

Consultado acerca de cuántas personas viajaban en el vuelo que arribó a Trelew, este vecino dijo desconocer el número pero aseguró que “la clase turista estaba llena”, y remarcó que si bien él habría invertido 8 mil pesos para realizarse el PCR, “el dinero no importa”, lo que le preocupa y por ello convocó a Azul Media para hacer su denuncia pública, es “compartir el vuelo con personas que no tienen ningún test y vienen de Buenos Aires”.