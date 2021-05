Argentina trabaja en ser una de las sedes de la Copa América

La pasada semana, Colombia se bajó de ser uno de los organizadores de la Edición 2021 de la Copa América, quedando la Argentina como anfitrión y esperándose ahora, por la chance de que se comparta ser sede o recibir de manera completa esta competencia.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la posibilidad de ser nuestro país en ser sede completa del certamen al decir “la Argentina tiene todavía el compromiso de organizar la mitad, estamos trabajando sobre eso, sobre la mitad”.

No se descarta ser sede completa

El 13 de junio, está pautado el inicio, con sede Buenos Aires, de la Edición 2021 de la Copa América organizada por la CONMEBOL y que, ante la baja de Colombia como uno de los anfitriones, ahora todo apunta a que la Argentina absorbería ser sede completa del certamen.

El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, habló sobre la Copa América y la organización sobre la que se está trabajando ya que si bien hay una chance concreta que la Argentina absorba la totalidad del torneo, luego de la baja de Colombia, el funcionario prefirió ser cauto y remarcó: “la Argentina tiene todavía el compromiso de organizar la mitad de la Copa América. Nosotros estamos trabajando sobre eso, sobre la mitad”.

“Venimos trabajando desde el punto de vista sanitario sobre cuáles son las medidas y protocolos. Esta Copa se debió hacer el año pasado y que por la pandemia se postergó. Por la situación de Colombia se decidió no hacer su parte, y entiendo que están buscando una sede para terminarla. Hay una oferta de hacerla completa, pero primero tenemos que resolver la parte a la que nos comprometimos», indicó Cafiero, en diálogo con La Red.

Al respecto, agregó que “hay que discutir las sedes, ver en qué situación se da y cómo van a ser las circulaciones. No van a ser todos los planteles, también está la presencia de la prensa. Los planteles en sí no movilizan mucha gente, lo que movilizan es el alrededor”.

Por último, destacó que “desde el punto de vista sanitario no tenemos ningún punto en contra. Pero tenemos que ver todas las medidas para ver las condiciones que tiene nuestro país. Se está trabajando”, concluyó.

Evaluando Estadios

A menos de 20 días de iniciar la edición 2021 de la Copa América, la CONMEBOL debe concretar si habrá otra sede en esta competencia acompañando a la Argentina o si directamente será nuestro país único anfitrión.

Mientras se analizan varias cuestiones, el ente sudamericano del futbol evalúa diversos escenarios, que podrán ser correspondientes a los partidos, ante la baja de Colombia por su crisis social.

Días atrás fue el Estadio “Uno” de La Plata el que contó con evaluación por parte de las autoridades de CONMEBOL, visita que este miércoles, siguió en el “Amalfitani” del Club Vélez Sarsfield.

De esta manera, toma más fuerza la posibilidad de que nuestro país sea anfitrión completo de la Copa, pensando que tanto el escenario platense como el Estadio velezano, sean posibles sedes en caso que Argentina absorba la totalidad de la organización del torneo.

Si bien aún el organismo sudamericano no tiene claro qué será del futuro del campeonato, para adelantar pasos, esta semana revisó en qué condiciones están ambos escenarios. Vale destacar que ya son tenidos en cuenta los Estadios “La Bombonera”, el “Libertadores de América” y el Bicentenario de San Juan.

Anoche, al cierre de esta edición, Santiago Cafiero junto con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se reunieron con el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, tal como indicó en su red social Twitter la página ¨Doble Amarilla´.