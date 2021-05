Argentina cayó ante Brasil en el inicio de la Liga

La Liga de Naciones comenzó este viernes para la Selección Argentina de Vóley, que disputa esta competencia en Rimini, Italia.

Fue con caída ante el duro Brasil, por 3 sets a 0. Buscará la revancha este sábado, frente a Canadá.

Traspié en el debut para Argentina

En el inicio de la Liga de Naciones de Vóley, que se disputa en Rimini, Italia, la Selección Argentina no tuvo el mejor debut, tras caer por 3 a 0 frente a su par de Brasil.

El rival brasileño, siempre difícil en las citas a nivel internacional, se quedó con el triunfo en la 1° Fecha de esta Ronda Preliminar, imponiéndose por sets corridos de 29-31, 24-26 y 16-25.

La Selección Argentina de Marcelo Méndez cayó en un partido ajustado ante Brasil por 3-0 (29-31, 24-26, 16-25) que a pesar de contar con un plantel reducido, el combinado albiceleste mostró momentos de gran rendimiento y jugó de igual a igual ante el último campeón olímpico.

Argentina tuvo al máximo anotador del partido, Federico Pereyra, quien convirtió 16 puntos.

El arranque del partido encontró en ventaja a Brasil, que se mostró más certero en ataque y aprovechó algunos errores nacionales para adelantarse. No obstante, la Selección se acomodó en cancha y apoyada en Conte y Pereyra dio pelea mediado el set. Brasil tenía ventaja de cinco y parecía que lo liquidaba, pero un enorme trabajo en bloqueo le permitió alcanzar el empate al equipo de Méndez (23-23).

En un cierre palo a palo, la presión brasileña en el saque terminó siendo clave y fue Flavio el encargado de definir el 31-29.

Las cosas se mantuvieron parejas en el segundo, con un equipo nacional más concentrado desde el inicio y la continuidad de un gran trabajo en bloqueo. Brasil contestó desde el saque, pero Argentina, con un nuevo muro de De Cecco, se puso 18-15. Wallace en la línea de fondo complicó el juego nacional y Brasil supo aprovechar para pasar al frente en el cierre. Repitiendo la historia del set previo, el equipo rival supo capitalizar mejor su chance y se quedó con el segundo 26-24.

Lucarelli lideró a su equipo rumbo al 8-5 en el tercer set, pero con el bloqueo nuevamente como arma y Solé en ataque, Argentina volvió a entrar en partido. Brasil castigó con un gran ingreso de Douglas y logró dominar con mayor contundencia el juego en la continuidad. Si bien la Selección hizo sus últimos intentos, no logró frenar el ritmo de su rival, que se llevó el triunfo tras anotar el 25-16.

La programación

La Selección Argentina buscará su recuperación y revancha este sábado, jugando ante su par de Canadá Bandera de Canadá, desde las 14.30 horas. Vale destacar que esta competencia es transmitida por TyC Sports.

El domingo, la continuidad será ante Estados Unidos, jugando a partir de las 11 horas y luego jugarán el jueves 3 ante Alemania. Seguirá el viernes frente a Eslovenia, mientras que el sábado será ante Holanda.