Analizan beneficios impositivos para empresas de Chubut

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, encabezó este martes en la ciudad del golfo, una reunión con representantes de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) para dialogar, generar sinergia entre el sector público y privado y trabajar en propuestas productivas que beneficien al sector industrial. El encuentro tuvo lugar en la sede de CIMA en Puerto Madryn y de la misma participaron el presidente Ovidio Palacio, el vicepresidente Flavio Foresio, el secretario Sergio Pérez y otros miembros de la Cámara de Industria de Puerto Madryn.

Trabajo conjunto

«Es una reunión más de todas las que estamos teniendo con las Cámaras de Industria y Comercio de la provincia de Chubut y se suma al encuentro que tuvimos el viernes pasado, con el Gobierno Nacional por el Desarrollo Productivo Federal de la cual también formó parte CIMA» dijo el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco luego de la reunión.

«El objetivo de esta reunión es generar diálogo y sinergia entre el sector público y privado y trabajar no solo en recibir reclamos sino en propuestas. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar para lograr el gran objetivo de compensar la zona desfavorable y el crédito de libre disponibilidad, ese será el primer logro que vamos a concretar y estamos alineados para que eso suceda» aseveró el ministro.

En ese sentido, Cavaco destacó «el acompañamiento de CIMA en todo el desarrollo productivo para la provincia pensando no solo en el momento sino que visión importante tienen desde la Cámara a mediano y largo plazo».

El funcionario provincial señaló que «desde el sector ven que el Gobierno Provincial tiene una respuesta concreta porque constantemente estamos trabajando codo a codo con los empresarios y el sector privado de la provincia. Hoy mismo estuvimos con el gobernador Mariano Arcioni entregando aportes no reintegrables para el desarrollo y la reactivación económica».

Diálogo

Por su parte, uno de los miembros del Consejo Directivo de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), Donato Laurita mencionó que «planteamos algunos temas como: reconocimiento de la zona patagónica, el compre local, los temas impositivos y los parques industriales. Necesitamos que el Gobierno Nacional colabore con la empresas del sur para poder progresar. Quedamos conformes con la reunión y el diálogo con el ministro Leandro Cavaco, con quien quedamos en reunirnos en otra oportunidad para avanzar sobre estos temas» señaló por último Laurita.