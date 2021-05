Advierten incremento de trastornos alimentarios en jóvenes durante la pandemia

Esta semana se desarrollará una serie de capacitaciones virtuales, enmarcadas en la conformación de «Olas – Abordaje Bulimia y Anorexia Puerto Madryn«, un equipo de expertos dedicados al tratamiento de los trastornos alimentarios.

En diálogo con El Diario, la coordinadora de OLAS en la ciudad del Golfo, doctora y médica de Adolescentes, Graciela Saez (MP: 401) explicó que «los trastornos de conducta alimentaria como bulimia, anorexia y varios de los nuevos han ido aumentando en los últimos años en el mundo, en nuestro país y también en la región» y advirtió que «este fenómeno se ha agravado durante la pandemia, y la Academy of Eating Desorders (AED) hace 8 años viene impulsando la idea de dedicar una semana en el mundo para concientizar a la población en general, y a los profesionales de la salud y la educación en particular, sobre el crecimiento de los trastornos alimentarios».

Derribando mitos

En tal sentido, Saez sostuvo que «estos últimos siguen creciendo, el diagnóstico sigue siendo tardío y las derivaciones no son oportunas, por lo tanto los pronósticos de estos niños cada vez se está complicando más» y agregó que «OLAS es el primer equipo de trastornos de la conducta alimentaria no solamente de Madryn, sino también del Valle (inferior del Río Chubut); por un lado comenzamos a través de Facebook, durante toda la semana, a difundir materiales de prevención para que las familias, docentes y adultos pertinentes puedan estar atentos a qué nos están pasando, y sobre todo lo que nos propone la Academia respecto de los mitos que circulan sobre los trastornos alimentarios, los cuales es necesario desmitificar para que la gente no se confunda y siga postergando la primera consulta, que es la ‘llegada temprana'».

Acciones y abordaje

«Participaremos dictando capacitaciones internacionales, especialmente con España y con la Academia americana durante la semana, para estar al tanto de los nuevos desafíos que deben atravesar no solo los jóvenes, sino también las familias», precisó la médica, añadiendo que «por último, hemos hecho una transmisión en vivo el lunes pasado y este jueves haremos otro, en el 2 de Junio que es el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, para poder divulgar que se trata de enfermedades graves de la salud mental y que, tomadas a tiempo y con un diagnóstico oportuno, estos chicos pueden salir adelante».