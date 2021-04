Una empresa analiza crear un verdadero Jurassic Park

Max Hodak, presidente y cofundador de Neuralink, una compañía tecnológica liderada por el multimillonario Elon Musk, aseguró que ya cuentan con una tecnología lo suficientemente avanzada para crear un parque jurásico en la vida real, lo que permitiría desplegar nuevas especies de animales exóticos.

“Probablemente podríamos construir un parque jurásico si quisiéramos”, afirmó el directivo de Neuralink a través de su cuenta de Twitter, en la que agregó que incluso en aproximadamente 15 años esa tecnología podría reproducir especies similares a los dinosaurios, aunque estos no serían genéticamente auténticos.

“Tal vez con quince años de reproducción e ingeniería obtendríamos nuevas especies súper exóticas”, complementó Max Hodak en sus redes sociales, en las que también ha escrito que la biodiversidad es valiosa, pero que también hay que pensar en ir más allá de la conservación para crear una “diversidad novedosa”.

A pesar de que las declaraciones de Hodak pueden lucir interesantes para muchos, pues representarían un atractivo incluso turístico, algunos expertos han alertado que la idea podría no ser tan pertinente. Por ejemplo, según el portal Futurism, especializado en ciencia y tecnología, el proyecto de un parque jurásico es “buena idea”, aunque podría desencadenar riesgos “extremadamente contraproducentes”.

“No todo es diversión y juegos cuando juegas a ser dios y creas nuevos dinosaurios (…). En otras palabras, es una buena idea, pero corre el riesgo de ser extremadamente contraproducente, como en las películas”, explicaron desde el portal especializado, pues consideran que resucitar o crear nuevas especies de animales implicaría introducir una nueva especie invasora en un ecosistema que probablemente no estaría preparado para garantizar su sustento.

Cabe resaltar que este no es el primer proyecto innovador de la compañía tecnológica Neuralink, cofundada por Elon Musk, pues su principal proyecto busca integrar la tecnología de inteligencia artificial con el cerebro humano mediante un chip especial que sería implantado en el cerebro de las personas.

Ese es el futuro que se imagina el emprendedor multimillonario Elon Musk, quien también lidera otras compañías tecnológicas como Tesla Motors o Solar City.

Neuralink busca implantar este tipo de dispositivo en el órgano más complejo del ser humano para ayudar a curar enfermedades como el alzhéimer o permitir que personas con enfermedades neurológicas controlen teléfonos u ordenadores con la mente.