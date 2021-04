Trelew profundiza el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”

Cientos de jóvenes de la ciudad de Trelew ya son parte del programa de capacitación e inserción laboral denominado “Jóvenes con más y mejor trabajo” que impulsa el Gobierno Nacional y se ejecuta en la ciudad a través de la Oficina de Empleo Social de la Municipalidad de Trelew.

El intendente Adrián Maderna, en el marco de una recorrida que realizó este jueves por diferentes empresas y comercios de la ciudad, destacó que “este es un ejemplo claro de que la Municipalidad de Trelew se enfoca en los jóvenes y trabaja para generarles oportunidades”.

Junto al Coordinador de Empleo Social de la Municipalidad de Trelew, Maderna visitó la Estación de Servicio “Don Paco”, donde el joven Lucas Fernández no sólo cumplimentó su período de capacitación, sino que fue confirmado como parte de la planta permanente de la empresa. “Estamos muy contentos porque la verdad que los chicos que han ingresado han tenido muy buen desempeño y hacen un gran aporte a la estación”, remarcó Jéssica Jara, responsable de la YPF ubicada en 25 de Mayo y A.P. Bell.

Experiencias

Posteriormente se dirigió a “La Casa de las Telas”, comercio de la calle San Martín, en el que Magalí Trobata y Daniela Chiquichano se encuentran realizando su primera práctica laboral. Y paradójicamente, en esta empresa, la encargada del local es Celeste Plaza, quien también se inició como parte del programa de capacitación e inserción laboral. “Yo ingresé en el programa sin nunca imaginar que iba a quedar, pensaba sólo en la experiencia. Pero no solamente quedé en la empresa sino que a los pocos meses pasé a ser la encargada”, recordó Plaza.

Más adelante, el intendente visitó la firma “Transporte Ceferino”, cuya planta se encuentra sobre Ruta 3, en la que actualmente se encuentra llevando adelante su primera experiencia laboral la joven Ana Cuevas, quien remarcó: “Es mi primera experiencia en la parte administrativa y hay mucho para aprender y practicar. Pero lo vengo llevando muy bien porque el grupo con el que estoy trabajando se ha dedicado a enseñarme mucho. Me han hecho un seguimiento y me siento muy cómoda. Es una experiencia muy positiva”.

Por último, Maderna se dirigió a firma Indy Skate Shop, ubicada en la calle San Martín 348, donde fue recibido por Matías Méndez, representante del local en el que desarrollan su primera experiencia Melina Caullán y Fernando Oviedo. “Está buena la oportunidad que nos brindan de entrenar personas, dado que no sólo es vender o hablar con una persona, sino también para desarrollarse y abrirse al mundo. Aprenden de ventas, pero también de tareas administrativas y logística”, explicó.

Trabajo territorial

Tras las visitas, el primer mandatario municipal se mostró gratificado por los resultados. “La verdad que estoy gratamente sorprendido. Debo destacar el trabajo del área de Empleo Social y principalmente de las distintas empresas de la ciudad, que posibilitan que este programa muestre esta efectividad. Muchos jóvenes tienen ya la posibilidad de quedar estables en el ámbito laboral”, señaló.

Por su parte, Maderna también destacó que “en muchas ocasiones se habla del primer empleo, de sumar una primera experiencia, y estos son ejemplos genuinos de que cuando se reactiva el empleo privado se puede avanzar, más allá del contexto que propone la pandemia”.

Finalmente, el intendente subrayó que “estos resultados marcan la seriedad del trabajo territorial que se viene realizando en conjunto con el gobierno nacional. Y empresas de distintos rubros, como vimos en empresas de transporte, comercios, estaciones de servicio, se pueden seguir sumando para dar oportunidad a la juventud”.