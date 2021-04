Trelew: internaron a un adolescente por la falta de una leche especial

Tiziano es un adolescente de 14 años de Trelew que necesita de una leche especial para poder vivir, pero al no contar con ella es que fue necesaria su internación en el hospital desde el día jueves mientras espera por conseguir su alimento. «Tiziano está internado por la falta de su leche, que debería haber entrado a Trelew el 6 de abril pero no está, por ende Tiziano tiene que estar con un suero que hace que no se desestabilice su enfermedad», contó Anabella del Valle, la mamá del chico.

Tiziano padece a enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOOJA), una enfermedad hereditaria que es causada por un defecto en uno de tres genes. Las personas con esta afección no pueden metabolizar los aminoácidos leucina, isoleucina y valina, lo que lleva a una acumulación de estos químicos en la sangre.

«Tiene que hacer una dieta a base de alimentos aproteicos y esta leche especial», dijo Anabella que aseguró que «las recetas fueron presentadas en el momento en que debían presentarse pero las leches no llegaron».

Según le indicó el ministro Puratich a la familia, la leche estaría llegando durante el fin de semana, pero hasta el momento no hubo novedades. En el caso de que la leche no llegue antes del martes, Tiziano deberá ser trasladado al hospital Garrahan.

Cada lata de leche de 400 gramos cuesta entre 50 mil y 60 mil pesos.