Trelew: Equipos municipales despejaron calles anegadas y accesos a los barrios

Entre la tarde del martes y el miércoles cayeron en la ciudad alrededor de 41 milímetros de lluvia. El Municipio puso en marcha un amplio operativo de prevención y atención de contingencias, a través del Comité de Emergencia, que trabajó durante todo el martes y la madrugada del miércoles, en distintas zonas de la ciudad.

Se desplegaron equipos de trabajo dependientes de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, la secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria y la Secretaría de Desarrollo Territorial.

El secretario de Acción Social, Héctor Castillo, informó que hasta este miércoles por la tarde se habían realizado unas “240 asistencias, se evacuó a 2 personas de manera preventiva y se trabajó en la reparación de algunas viviendas que tuvieron inconvenientes por la lluvia”.

“Hubo recorridos durante toda la noche para que ningún vecino se quede sin recibir ayuda y se continuará trabajando de la misma manera hasta que pase esta condición climática y también después, que es cuando tenemos que llegar con un abordaje más profundo”, puntualizó.

Tareas de recuperación

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, indicó que los trabajos comenzaron, en realidad, días previos a la tormenta, para el mantenimiento de rejillas, sumideros y la conservación vial. Eso permitió, hasta el momento, una buena respuesta hídrica de la ciudad, ante las persistentes precipitaciones.

El funcionario municipal detalló que las principales contingencias se presentaron durante el primer periodo de lluvias, el martes por la tarde, cuando se produjo arrastre de hojas y otros elementos hacia los sumideros. “Cuando caen muchos milímetros en pocas horas se ve acumulación de agua en algunas arterias e intersecciones pero cuando empiezan a disminuir las precipitaciones, empieza a escurrir con mayor normalidad”, precisó.

De la Vallina explicó que hubo cinco equipos del área de Servicios Públicos trabajando durante la tarde del martes y otros cinco durante toda la noche, para atender los problemas que se fueron presentando. Durante la mañana y tarde de este miércoles se trabajó en el repaso de los sumideros en espera de las precipitaciones previstas para la tarde noche.

Hubo tareas de prevención en distintas zonas y arterias de la ciudad como la calle Canal, Don 9 de Julio y la intersección de la calle Don Bosco y Alem. Se realizó el repaso en las calles El Maitén y Laguna Paiva del Barrio Moreira 4, y limpieza de sumideros en los barrios Los Sauces, Malvinas y Primera Junta.

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos aclaró que hay situaciones que sobrepasan los trabajos que pueda realizar el Municipio: “Hay sectores de la ciudad que poseen irregularidades que no permiten el ingreso de las máquinas mientras está lloviendo porque se generarían mayores inconvenientes. En otros sectores como el Barrio Menfa, hay viviendas que fueron construidas por debajo del nivel de calle, generando el ingreso de agua. Tampoco se puede responder al pedido de relleno de muchos vecinos en el momento de la lluvia, ya que no es posible la extracción del mismo de las canteras mientras llueve y de hacerlo, tampoco podría descargarse de los camiones”, precisó.

Protocolo de manejo de cuencos

De la Vallina informó que, de acuerdo al protocolo de manejo de cuencos, alrededor de las 4.30 de la madrugada, se procedió al volcado del cuenco Muster hacia el río. “El protocolo establece que cuando éste llega al 60 por ciento de la vara de su máximo nivel hay que hacer que deje de bombear al canal Owen. Como siempre se informó a las autoridades pertinentes para que las mismas comunicaran a las distintas cooperativas y no se perjudicara el proceso de potabilización”, aclaró.

Recomendaciones

De la Vallina pidió a los vecinos actuar con el máximo sentido de responsabilidad, evitando la disposición de residuos en lugares no habilitados: “El arrastre de suciedad y mugre tapa los sumideros y rejillas. Apelamos a la conciencia de la comunidad. Es la única manera que podremos tener una ciudad mejor. Desde la gestión estamos comprometidos con la concreción de las obras de infraestructura que hacen falta”, dijo el funcionario.

Ante el pronóstico de más lluvias De la Vallina solicitó “precaución al momento de transitar por la calle con vehículos, evitando las arterias con acumulación de agua y, si no queda otra opción, hacerlo a paso de hombre para no generar oleaje y complique a otros vecinos”.

Teléfonos útiles

Agencia de Seguridad: (0280) 443-2892; (0280) 422-0557; Defensa Civil: (0280) 422-0633; Servicios Públicos: (0280) 496-7476; Desarrollo Social: (0280) 422-0662, (0280) 471-4161.