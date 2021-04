“Tortu” Deck dejará Madrid para jugar en los Thunder

En cuestión de horas, se conoció la noticia de la llegada de Gabriel Deck a la NBA: el alero santiagueño, integrante de la Selección Argentina subcampeona Mundial en China y ahora ex jugador de Real Madrid, pasará a la mejor liga de básquetbol del mundo.

“Tortu”, de los jugadores más seguidos por los fanáticos de esta disciplina, no solo por su juego sino por su picardía, vestirá la camiseta de Oklahoma City Thunder. Viajará este fin de semana para firmar su contrato y sumarse a la presente Temporada.

Deck y su merecido traspaso a la soñada NBA

Los argentinos fanáticos del básquetbol tendrán ahora, además de seguir a Facundo Campazzo, tendrá un nuevo motivo para quedarse hasta altas horas de la noche para ver a sus compatriotas: Gabriel Deck firmará este fin de semana su contrato con los Oklahoma City Thunder.

El alero santiagueño viajará este sábado y firmará un contrato que lo vinculará por las próximas tres temporadas con la franquicia estadounidense; que no viene transitando su mejor momento en la Conferencia Oeste, estando ubicado en el 13° puesto y que dio de baja a Darius Miller para permitir la vacante y llegada del argentino.

“Tortu”, es de los jugadores más valorados y queridos en la presente Selección Argentina, subcampeona del mundo en China 2019, seguido no solo por su juego sino también por su picardía y personalidad fuera de la cancha, la que denota un joven humilde y divertido. Eso, hará que los fans de este deporte, no quieran perder acompañar al 14° argentino en la NBA.

En cuanto a los datos económicos, el acuerdo de Deck y OKC podría terminar siendo, teniendo en cuenta los informes que medios de Europa y EEUU vienen publicando, de hasta casi 16 millones de dólares por 4 años. Uno, por el actual 2021 y 3 más con una extensión cuando termine la temporada.

El joven de 26 años, es nacido en Colonia Dora, una pequeña ciudad de la provincia de Santiago del Estero y que siempre destacó sus inicios en este deporte: nunca se olvida de mencionar su primera cancha, la que en el patio, de tierra, le armaron en su familia con un volante de camión oficiando de aro.

Hoy en día, tras ser figura en el Real Madrid que hasta hace poco tenía a Facundo Campazzo y que dejará a Nicolás Laprovittola como único argentino en la entidad “merengue”, pasará a Oklahoma City Thunders, en la NBA.

Por ello, tras la victoria que por la Euroliga consiguieron los de “la casa Blanca” ante el Fenebahce por 93-67, recibió los saludos, abrazos y reconocimientos de sus compañeros. Fue una despedida perfecta en la que aportó en 38 minutos, 19 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.

Sus primeros pasos

Deck debutó en la Liga Nacional jugando para Quimsa de Santiago del Estero desde el 2009 hasta el 2016, donde tras sus grandes participaciones, pasó a San Lorenzo de Almagro.

En “El azulgrana” también fue destacado, incluso fue campeón y allí el Real Madrid posó los ojos en él, incorporándolo en el año 2018, y sumándose a Campazzo y posteriormente al que llegó Laprovittola.