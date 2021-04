Tiene 80 años, perdió todo en el incendio y necesita ayuda para reconstruir su casa

Entre las cientos de historias de las personas que han perdido todo en los incendios en la cordillera, una de las más conmovedoras es la de Isabel Cumillanca, una mujer de 80 años que vive en Cerro Rafael y que se quedó sin nada. «Siento tristeza», decía Isabel entre lágrimas, quien tiene su terreno cedido por el Municipio y busca poder reconstruir su hogar: «Perdí todo, mis animales, solo se salvó el perrito».

Cumillanca tenía construida una parte de material y otra de madera, además de un galpón donde guardaba elementos de trabajo y la comida para sus animales.

Isabel vive allí desde que nació, no tiene hijos, prácticamente no tiene familia, solo cuenta con la ayuda de unos sobrinos de segunda generación y, obviamente, no quiere dejar su lugar, por eso es que necesita de la ayuda de toda la población para poder reconstruir su vivienda destruida por los incendios del mes de marzo.

Quienes puedan colaborar con ella pueden depositar dinero para la compra de materiales de construcción al CBU 0110246030024601970897