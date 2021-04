«Si creemos que esto ya pasó, vamos a estar en serios problemas», dijo Sastre

El intendente Gustavo Sastre realizó una evaluación de la situación sanitaria en la ciudad, donde ya se están observando importantes colas para hisoparse en el nuevo Centro Modular Sanitario del sur madrynense: «Por supuesto que preocupa, en los últimos tres o cuatro días hubo una suba significativa, más allá de que todavía no es una cantidad para que podamos pensar en un colapso para el corto plazo. Pero la suba viene, sin ningún tipo de dudas, de tener cuatro, cinco o seis contagios diarios ya hemos superado los veinte y eso, en porcentajes, es un monto muy importante». En este contexto que preocupa, Sastre dijo que «si queremos mantener esta posibilidad de apertura, de que todos sigamos trabajando y llevando adelante la vida cotidiana, debemos tener muchísima responsabilidad. Si no entendemos y creemos que esto ya pasó, en poco tiempo vamos a estar en serios problemas, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel económico».

A la hora de pensar en tomar medidas, el jefe comunal explicó que «lo que tenemos que ir observando es la curva, de qué manera va ascendiendo. Si empezamos a observar que en una semana la suba es incontrolable, es porque algún sector de la sociedad no está entendiendo de qué manera tenemos que comportarnos y habrá que ver cuáles son las medidas que tenemos que empezar a implementar».

Sastre descartó que estos números tengan que ver con la Semana Santa, aunque no descartó que haya una pequeña influencia por la importante cantidad de visitantes que llegaron a Puerto Madryn: «Hay que acordarse que el año pasado no hubo turismo por Semana Santa y los casos aumentaron significativamente. Repito, no estamos en una situación de gravedad todavía, pero entendemos que va a pasar con el transcurrir los días».