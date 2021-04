Revelación: piden prisión efectiva para exfuncionarios dasnevistas

El próximo día lunes 10 de mayo está previsto que se conozca el veredicto final contra los 8 imputados en la causa “revelación”, se trata de siete ex funcionarios públicos provinciales de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves y de un empresario de la construcción.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena de la causa Revelación, en la que se pidieron las penas de prisión, inhabilitación y decomiso de bienes para los exfuncionarios que fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción.

Para el ex ministro de Economía de Mario Das Neves, Víctor Cisterna, los fiscales pidieron siete años y medio de prisión, atribuyéndosele ser el organizador de la asociación ilícita, junto a Diego Correa para quien se pidió 5 años y medio de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para Martín Bortagaray solicitaron la pena de 4 años y ocho meses de prisión, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y con la expresa condena sobre las costas del proceso.

Los fiscales requirieron para Alejandro Pagani sea condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con expresa condena sobre las costas del proceso.

Por otro lado, se pidió que el ex ministro de Economía, Pablo Oca, pague tres millones de pesos en 10 cuotas que serán destinadas a entidades civiles sin fines de lucro, y una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, además se le suma que abone parte de los costos que demandó la investigación y el proceso judicial.

Respecto de Diego Luthers también está involucrado en otros ilícitos que ya se encuentran en etapa de juicio oral y público a desarrollarse este año, los fiscales pidieron para él la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa condenación de las costas del proceso.

En cuanto a Gonzalo Carpintero, fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor, por los hechos investigados y ocurridos entre diciembre de 2004 y noviembre de 2017 en perjuicio de las Administraciones Públicas de la Provincia de Chubut. Los fiscales pidieron la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Además, solicitaron que se le imponga una multa de pesos 12.468.592 y se decomise la propiedad del barrio de Bonorino de la ciudad de Trelew.