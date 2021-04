Rawson puso en marcha la recolección diferenciada de residuos domiciliarios

El municipio, por intermedio de la Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable, prestará el servicio de recolección de lunes a sábado de 6 a 18 en toda la ciudad.

La recolección de residuos húmedos (no reciclables), se realizará los días lunes, miércoles y viernes, y los secos (reciclables), los martes, jueves y sábados.

El director General de Protección Ambiental, Matías Passetti, afirmó que con la separación en origen de residuos “apuntamos a reutilizar los residuos que generamos”.

Passetti señaló que la nueva medida “trae beneficios más allá del impacto ambiental, como el ahorro de energía del parque automotor, la logística y el recurso humano”.

El proceso que se inició en Rawson apunta a que los vecinos separen en sus domicilios los residuos que generan: “En secos, que son los que no tienen base de alimentos, o sus derivados, como cartones, vidrios, latas, aluminio, textiles. Y en húmedos que son restos de comida, como frutas, verduras, derivados de la carne, la pesca”, indicó el funcionario municipal.

“Se debe hacer en dos canastos diferentes y sacar la bolsa al cesto en los días correspondientes”, puntualizó Passetti. Y señaló que para cooperar con los vecinos que no disponen de cestos para realizar la separación “hemos recuperado tachos de la actividad pesquera, se pueden retirar en nuestra sede”.

Con los residuos húmedos “tenemos la opción de hacer compost en nuestros domicilios” puntualizó.

Por otra parte, señaló que para la disposición de los residuos voluminosos “como restos de poda, muebles, llantas, calefones, tenemos disponible la planta del GIRSU, de lunes a sábado de 8 a 17 y también abriremos los domingos de 10 a 14”.

En tanto, que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y pilas “ya sean que estén en desuso o en uso y ya nos les sirven, desde el área estamos con la campaña de reutilización. Estamos de lunes a viernes de 8 a 14 en la sede de Ambiente (Conesa 68) y además lo estamos implementando en “La Muni en tu barrio”.

Además, para consultas o denuncias deberán comunicarse con Guardia Ambiental de lunes a viernes de 8 a 20 al teléfono 4482703.