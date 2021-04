Rawson: fuertes controles de alcoholemia durante el fin de semana

Durante la madrugada del sábado y domingo, se realizaron unos 60 testeos, entre controles vehiculares y de personas, en el ingreso a Rawson por ruta 7, sobre la Avenida 9 de Julio, y en la doble vía que une la capital con Playa Unión.

Los procedimientos se ejecutaron entre la Subsecretaría de Seguridad y Participación Ciudadana municipal, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte, y Policía del Chubut. El informe final de las autoridades que intervinieron en los controles indican secuestros de vehículos y una persona detenida por desacato a la autoridad, entre otras infracciones

Durante los dos días de operativos se realizaron 60 testeos por alcoholemia que, en algunos casos necesitaron de la intervención policial: el viernes, un conductor se negó a la prueba de alcoholemia r insultó a los policías, por lo que debió ser detenido y trasladado a la comisaría, además de secuestrarle del vehículo. A otro automovilista se le detectaron 0,62 de alcohol en sangre, por lo que también se labraron las actuaciones de rigor.

Más controles

El sábado, en el puesto 604, camino a Playa Unión sobre la doble trocha, continuaron los controles de alcoholemia. Desde las 23 de esa jornada hasta las 3 del domingo, se registraron seis infracciones por carnet vencido, alcoholemias, vehículos transitando sin seguros obligatorios, Impuesto Automotor adeudado y secuestros de documentación a personas no habilitadas para conducir.

“Es un trabajo importante el que ejecutamos entre el municipio y la policía. Un dato alentador es que no hubo tantas alcoholemias positivas, lo que evidencia que paulatinamente el ciudadano construye consciencia y no se sube a un vehículo bajo los efectos del alcohol. Es muy auspicioso. Interpretamos que la gente cambia su actitud, pero no nos tenemos que quedar con esto, la idea es seguir generando esa transformación”, dijo el responsable de Tránsito y Transporte de Rawson, Juan Carlos Figueredo.