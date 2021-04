Puratich aseguró que «estamos en un momento complicado de la pandemia»

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, analizó la situación epidemiológica de Chubut, en el marco de los distintos reclamos esgrimidos por personal del sistema sanitario, en el marco del paro de 48 horas anunciado por el SISAP y que comenzó a las cero horas de este martes.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario mencionó que el lunes por la tarde «mantuve una reunión con personal de clínicas y sanatorios y me plantearon una serie de problemáticas que tienen, que es otro de los temas a dialogar con la obra social provincial y con el Gobernador», agregando que «hablé con la jefa de Gabinete de Salud por el tema del oxígeno, ya que si bien no tenemos un problema en la provincia en ese sentido, tenemos que estar atentos ante esta ‘segunda ola'».

No habría escasez de oxígeno

Sin embargo, «la provisión de oxígeno está garantizada» y «algunas instituciones privadas plantearon la posibilidad de producir oxígeno, es posible pero se requiere la aprobación de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica», expuso Puratich.

«Es un tema que debemos tener en agenda y durante estos días lo hablaremos», adelantó.

Aumento en precios de insumos

Sobre el costo de los insumos médicos para las terapias intensivas, una cuestión apuntada esta semana por parte de la Unión Argentina de Salud, el Ministro de Salud advirtió que los incrementos «son incalculables» y remarcó que «independientemente de que en algún momentos se pusieron precios máximos para los medicamentos utilizados para relajar y dormir a las personas que van a las terapias intensivas, ya habían tenido un aumento del 700% a 800%, y actualmente salió una Resolución del Ministerio de Salud de la Nación, avalada por quienes proveen esos insumos, donde además de los precios máximos se puso un precio uniforme para todo el país».

Acuerdos

«Lo que en Buenos Aires salía $10 acá salía $20. Entonces, se logró ese acuerdo y el precio uniforme a nivel nacional, pero el aumento de los insumos ha sido espantoso, algunas cosas aumentaron muchísimo y luego se fueron regulando; por ejemplo, pasando de $1 a $100 y después regulándose en $50, que tampoco es el valor que tienen y esa es la realidad», puntualizó Puratich.

«No nos estamos cuidando»

Consultado sobre el escenario epidemiológico actual, el titular de la cartera sanitaria explicó: «Evidentemente, si hay la cantidad de casos que hay es porque no nos estamos cuidando. Ha bajado muchísimo la consulta, creo que hay un gran ‘subdiagnóstico’ ya que las personas son muy reticentes a ir y que se les diga que tienen la enfermedad. Entonces, no van y tampoco son notificadas, por lo que no sabemos quiénes son los contactos de esas personas para que tengan que hacer aislamiento. Estamos en una etapa compleja de la pandemia, donde la responsabilidad individual es fundamental».

Meseta y variaciones

Actualmente, «el departamento de Escalante (Comodoro Rivadavia y otras localidades) se encuentra en (semáforo) rojo, hay partes de la Meseta que son ‘zonas verdes’ ya que hace muchos días que no hay registro de casos. También hay que tener en cuenta que habíamos logrado bajar tanto la cadena de contagios, por lo que había una meseta muy baja. Por lo tanto, cualquier variación hace que estos índices aumenten rápidamente», señaló Puratich.