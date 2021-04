Presentaron nuevos sensores de dióxido de carbono

Se ha demostrado que una de las mejores y más eficaces herramientas para prevenir el contagio de coronavirus es ventilar los ambientes continuamente para evitar la concentración del virus en el aire, en este marco, la Fábrica Argentina de NanoSensores (FANIOT) realizó, de manera virtual, la presentación de una nueva familia de sensores de dióxido de carbono, desarrollados para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a la pandemia COVID-19, y que también forman parte de los dispositivos que contribuyen a la Campaña Ventilar. Del acto participaron también autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

¿Cómo funcionan?

Estos sensores, que fueron desarrollados en parte con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) del MINCYT, en el marco de la Unidad Coronavirus, miden concentración de CO2 en el aire y utilizan un sensor infrarrojo no dispersivo (Tecnología NDIR) para la determinación de concentración de CO2 en ambientes cerrados, como salones de clases, oficinas, y/o lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas.

Los Sensores CO2 IOT miden la concentración de Dióxido de Carbono en ambientes cerrados, utilizan un sensor infrarrojo no dispersivo (tecnología NDIR). Ambos, poseen LED RGB que señala la concentración de Dióxido de Carbono en el ambiente en tres rangos de concentración medidas en PPM, verde (menor de 700 ppm), amarillo (700-900 ppm) y rojo (mayor a 900). Por su parte, el CO2 Sensor-200 incorpora una pantalla OLED, para la visualización de datos. Cuentan con conexión WiFi y una App integrada disponible para dispositivos de escritorio y móviles, desde donde se puede realizar un monitoreo inteligente de las mediciones de ppm en tiempo real y realizar un seguimiento histórico de la información que recopila.

La Familia de Sensores CO2, contribuirán a la prevención del COVID-19 en diferentes sectores industriales, gubernamentales y educativos.

En la ocasión, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, expresó: “El desarrollo de los Sensores de CO2 son una nueva contribución de alta tecnología de esta empresa de Misiones, en un momento donde tener garantizada la calidad del aire, nos ofrece la posibilidad de ambientes seguros”.

A su vez, el director ejecutivo de FANIOT, Martín Bueno, resaltó el rol que tuvo la Agencia I+D+i y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, al financiar proyectos tecnológicos para mejorar la capacidad nacional de respuesta a la pandemia COVID-19, en este caso, el desarrollo de los sensores de CO2 IOT que son parte de las soluciones creadas con el Aporte No Reembolsable (ANR), obtenido por la Empresa Misionera de Base Tecnológica (EBT) misionera en el 2020.

Discursos

Por su parte, el Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de I+D, Fernando Peirano, felicitó a todo el equipo de la EBT Misionera y resaltó la importancia de los Sensores CO2 IOT como respuesta a la lucha contra el COVID-19. La subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Cecilia Sleiman, aseguró que “desde la Unidad Coronavirus que conformamos entre el Ministerio de Ciencia, la Agencia I+D+I y el CONICET, impulsamos diferentes acciones para mitigar los efectos de la pandemia y en ese marco, tenemos activa la Campaña Ventilar que impulsa justamente acciones de correcta ventilación de ambientes cerrados”.

Por último, la titular de Gabinete de Asesores del MINCYT, Carolina Vera, resaltó la importancia de los Sensores CO2 IOT y su funcionamiento enfocado a la correcta ventilación de los espacios, como medida de prevención contra el COVID-19.

Participaron de la ceremonia el vicegobernador de la Provincia de Misiones, Carlos Arce; el intendente de la Ciudad de Posadas, Lalo Stellato; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, Miguel Sedoff; el ministro de Industria de la Provincia de Misiones, Nicolás Trevisan; los miembros del Directorio FANIOT, Martín Bueno y Ayelén Ebene, y Constanza Castillo, Líder de Operaciones FANIOT.

Además, se proyectaron saludos del Director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, Martín Navarro, y del Físico, investigador de CONICET y docente de UNAHUR, Jorge Aliaga.

Sobre la Campaña VENTILAR

Esta campaña busca concientizar sobre la importancia de la ventilación de los ambientes para evitar la propagación del COVID-19 por aerosoles y difundir el potencial uso de medidores de dióxido de carbono como instrumento de apoyo.

La Campaña Ventilar recomienda evaluar de manera indirecta el grado de estanqueidad del aire interior utilizando sistemas de monitoreo de CO2 (dióxido de carbono). Se recomienda aumentar la apertura de puertas y ventanas cuando el nivel de CO2 supere los 700 ppm (partes por millón de masa de aire).

Los ambientes interiores en donde no circula el aire, son los más riesgosos para la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles, ya que los mismos se acumulan aumentando las probabilidades de inhalar aire con presencia del virus. Por esta razón, la ventilación constante en los ambientes es clave en la prevención del COVID-19.