Policías reclaman el pago de salarios y crece el rumor de «acuertelamiento»

Esta semana se reúne el Consejo de Bienestar Policial, a la espera de una respuesta del Ejecutivo de Chubut sobre la deuda salarial y la necesidad de analizar un aumento para el personal. «La Policía está muy mal, desde 2019 que no recibimos aumento, estamos por debajo de la línea de pobreza», afirmó el suboficial Mayor Retirado, Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial.

Moreira advierte que la situación del personal policial es grave desde el punto de vista económico y socia, «hemos golpeado puertas con el Consejo de Bienestar y el señor Ministro Massoni, prometió que nos iba a atender y dijo que se preocupaba por la Policía, pero llegó marzo y no nos atendió, se burló de nosotros».

«Estamos todos los días custodiándolos a ellos y sus familias, y no reconocen el sacrificio del policía, que todos los días se juega la vida con la pandemia y la delincuencia. Hoy, la situación está muy complicada», expuso Moreira, quien denunció que «actualmente, en Puerto Madryn, un policía percibe un sueldo entre los $42.000 y $43.000 mensuales, tenemos un básico de $18.000».

Asimismo, detalló que «en Comodoro Rivadavia están ganando $53.000 y un suboficial mayor tiene un básico de $23.000, y la verdad es que cualquier empleado provincial está más alto que nosotros en ese ítem».

Notas dentro de un cajón

Por otro lado, Moreira manifestó que «estamos reclamando que se nos debe un mes a quienes están en actividad», sumando a ello que «a los jubilados y retirados nos deben los dos meses, los aumentos y ya estamos cansados, es un montón de dinero».

«Hace dos días se pasó una nota y el Jefe se comprometió a dar una respuesta en 72 horas, por lo que el viernes la tendríamos respecto de qué van a hacer con nosotros», indicó Moreira al señalar que esa respuesta sería tratada en reunión del Consejo de Bienestar Policial.

«No queremos llegar a eso»

Consultado sobre eventuales medidas de fuerza, considerando que la actual normativa impide que los integrantes de la Policía se sindicalicen, Moreira anticipó que «es algo que se verá con compañeros de toda la provincia, pero hay un malestar bastante complicado, es como si el policía hoy estuviera con temor» y aclaró que «tampoco incentivamos a que se haga un acuartelamiento o retención de servicios, porque ya vemos que somos fundamentales, pertenecemos a una institución que debe cuidar la seguridad y no queremos llegar a eso».

«Se viene fea la mano»

«Confiamos en el ministro Massoni y nos mintió, y nosotros no andamos con vueltas», sostuvo Moreira al remarcar que es necesario que se solucione la situación salarial, «porque se viene fea la ‘mano'», fundamentando que «hoy día, el policía a veces almuerza, pero no cena».

«Ellos nos dicen que esperemos a que ‘arreglen’ todos los gremios, pero nosotros no somos gremialistas ni tenemos gremio, queremos arreglar nuestro sueldo aparte; pero hoy hay un Consejo de Bienestar Policial puesto por ley», apuntó, remarcando que «algunos tenemos más de 30 años en la fuerza y queremos disfrutar de nuestra familia y de nuestros nietos».