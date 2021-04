Piden por la instauración del “Día de la Arquera”

Por iniciativa del movimiento futbolero “Las Pioneras” liderado por la ex futbolista “Luky” Sandoval, se sigue trabajando en el proyecto que propone celebrar el “Día de la Arquera” para el día 22 de abril.

De esta manera, este jueves 22 surgió una nueva oportunidad seguir peleando por el reconocimiento a las guardametas de los conjuntos femeninos, pensando en honor al nacimiento de Marta Soler, arquera de la Selección Argentina que disputó el Mundial de México en 1971.

Luchando por celebrar el “Día de la Arquera”

En la actualidad no existe una sino dos fechas para conmemorar el Día del Arquero de Fútbol en la rama masculina, como ser a nivel nacional el 12 de junio, por el nacimiento de Amadeo Carrizo mientras que de manera internacional se celebra el 14 de abril, por el del colombiano Miguel Calero.

Sin embargo por iniciativa del movimiento futbolero feminista “las Pioneras”, que lidera la ex futbolista de Independiente entre otros equipos, Lucia “Luky” Sandoval, se busca instaurar el 22 de abril como el “Día de la Arquera”.

Invisibilizadas, sin reconocerse con las fechas dadas a nivel masculino e incluso reclamando su propio espacio y reconocimiento, se pensó en un proyecto a presentar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y acompañado por Claudio Morresi que recupera la historia y reivindica a las guardametas de nuestro país. Se busca, que una vez reconocida la efeméride en la ciudad porteña, pueda extender a todo el país.

Vale destacar que la fecha elegida es en conmemoración al nacimiento de Marta Soler, primera arquera mundialista argentina e integrante de la Selección que goleó a Inglaterra por 4-1 en la Copa del Mundo México ’71.

Este reconocimiento no solo es una herramienta simbólica para ayudar a equilibrar la balanza y visibilizar a las mujeres dentro de la práctica deportiva, sino también el saldo de una demanda que hace tiempo sostienen diversos sectores del deporte, en lucha por la igualdad de oportunidades.

Según los y las referentas de estos reclamos, recuperar el rol de las mujeres a través de la historia le da mucho más sentido al presente y ayuda a construir las bases que le darán forma al futuro.

La historia, indica que en agosto de 1971, un grupo de futbolistas mujeres representaron a la Argentina en un Mundial, no oficial, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. El 21 de ese mes, en el marco de dicha competencia, derrotaron a Inglaterra 4 a 1.

El partido se jugó en el mítico Estadio Azteca, años más tarde, imborrable para la memoria futbolística del país. Por este motivo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la instauración del Día de la Futbolista.

El arco de aquel equipo histórico era defendido por Marta Soler, guardameta que terminó su carrera en 1978, defendiendo los colores de Racing Club de Avellaneda. De acuerdo a quienes la vieron desempeñarse en el arco, era una valiente y extraordinaria arquera. Para sus compañeras, pilar de su equipo.

Marta Soler nació el 22 de abril de 1953 y por ello, buscando rescatar su historia, y por todas las arqueras del fútbol argentino, es de suma importancia dar carácter de ley a este día como el “Día de la Arquera”, dedicado también para todas las que fueron, las que son y las que serán arqueras.

Como indica el primer párrafo del texto que impulsa el Día de la Arquera, la Ciudad de Buenos Aires ya declaró en 2019 al 21 de agosto como el Día de las Futbolistas. A nivel nacional se convirtió en ley en noviembre del año pasado.